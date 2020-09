Messi supera Cristiano Ronaldo e é o jogador mais bem pago do mundo

A dupla de supercraques também lidera o futebol no quesito financeiro; Neymar vem logo atrás em lista da Forbes

Lionel Messi se manteve no topo do futebol mundial em 2020 no que diz respeito à salários. O camisa 10 do e da é o futebolista mais bem pago, como apontou a Forbes em sua lista de 2020. É o segundo ano consecutivo que Messi lidera o estudo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A temporada do argentino foi complicada. O Barça perdeu o título de LaLiga para o , além da derrota vexatória por 8 a 2 para o de Munique, na Liga dos Campeões. Messi ameaçou deixar o clube, mas acabou permanecendo no Camp Nou, como ele mesmo anunciou em entrevista exclusiva à Goal.

Mais times

Segundo a publicação da Forbes, o craque do Barcelona recebeu 126 milhões de dólares (R$ 660 milhões), sendo 92 milhões de dólares (R$ 482 milhões) em sálarios e o restante, 34 milhões de dólares (R$ 178 milhões), em patrocínios. Uma possível mudança de clube na temporada 2021/22 pode representar uma grande mudança no patrimônio do argentino.

Logo na sequência, como não poderia ser diferente, aparece Cristiano Ronaldo. O atacante da , primeiro futebolista bilionário da história, recebeu cerca de 117 milhões de dólares (R$ 613 milhões) na temporada, somando salários e patrocínios. Curiosamente, o valor recebido que o português recebe de seus parceiros, 70 milhões de dólares, é consideravelmente maior que o recebido por Messi.

Mais artigos abaixo

Curiosamente, a mesma Forbes publicou um estudo em maio que apontava Cristiano Ronaldo como o segundo atleta mais bem pago do mundo, considerando todos os esportes. O português foi superado apenas por Roger Federer, tenista. Naquela lista, o brasileiro Oscar aparecia entre os 100 esportistas mais bem pagos do mundo.

Neymar completa o "pódio" dos mais bem pagos do futebol. O jogador mais caro da história recebeu nada menos que 92 milhões de dólares (R$ 482 milhões), sendo 78 milhões de dólares (R$ 408 milhões) apenas em salários pagos pelo . Uma mudança importante no patriomônio do brasileiro foi o novo acordo com a Puma, sua nova fornecedora de materiais esportivos.

Confira os dez jogadores mais bem pagos do mundo de acordo com a Forbes

Valores em dólares