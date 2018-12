Messi supera CR7, Kane, Lewandowski e outros goleadores, e é o maior artilheiro de 2018

Kane, goleador máximo de 2017, fechou o ano na quinta colocação; Cavani ficou em décimo lugar

Em 2017, Harry Kane foi o premiado como maior artilheiro de 2017 entre os jogadores que atuam nas cinco principais ligas europeias (Alemanha, Espanha, França, Itália e Inglaterra). Neste ano, Lionel Messi é quem encerra no topo da tabela de goleadores do ano somando todas as competições.

Em dezembro do ano passado, o centroavante inglês fez um hat-trick contra o Burnley e, em seguida, foi às redes novamente contra o Southampton, totalizando 56 bolas nas redes adversárias, o que deixou Messi no caminho e o consagrou como o atleta com mais gols marcados em 2017. Messi fechou aquele ano com 54 tentos, um a mais que Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani e Robert Levandowski.

No ano de 2018, Messi não teve um rival direto. Os 47 gols feitos com a camisa do Barcelona o colocaram no topo da lista, acima dos 43 de Cristiano Ronaldo, que defendeu o Real Madrid até junho e mudou de ares para a Juventus e os 42 de Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. Kane fechou sua participação na sexta colocação, atrás dos jogadores citados anteriormente e Mohamed Salah, que fez 37 gols com o Liverpool. Escolha dos editores Destruidor! Messi tem mais gols, assistências e melhor média que CR7 em 2018

JOGADOR EQUIPE GOLS Lionel Messi Barcelona 47 Cristiano Ronaldo Real Madrid/Juventus 43 Robert Lewandowski Bayern de Munique 42 Mohamed Salah Liverpool 37 Harry Kane Tottenham 34 Antoine Griezmann Atlético de Madrid 33 Luis Suárez Barcelona 32 Florian Thauvin Olympique de Marseille 30 Ciro Immobile Lazio 30 Edinson Cavani PSG 28

MAIORES GOLEADORES EM UM ANO CALENDÁRIO