"Messi, Suárez, Neymar e Griezmann podem formar quarteto fantástico no Barcelona"

Ex-jogador brasileiro que fez história no Barcelona, Rivaldo quer a maior potência possível no ataque

O ex-jogador da seleção brasileira e do , Rivaldo quer que o Barça chegue para a próxima temporada com um "quarteto fantástico" no ataque. Em entrevista ao Betfair, o camisa 10 do penta do se mostrou um apoiador à ideia de ter Neymar e Griezmann no Barcelona para jogarem juntos com Messi e Suárez.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"Messi, Suárez, Neymar e Griezmann seria fantástico para o Barcelona. Um ataque com esses quatro jogadores seria espetacular e eu acho que é possível acomodá-los todos. Seria só uma questão de preparar um sistema bom de treinamento. Eu não vejo problema de jogar com esse quarteto fantástico ao mesmo tempo. O Barcelona normalmente tem 75% de posse de bola em um jogo, então eles gastam a maioria do tempo atacando e ter esses quatro jogadores seria sensacional", disse Rivaldo.

Ele também comentou sobre Lionel Messi e mais uma frustração do craque argentino não conseguir levar seu país para um título nacional.

"Nesse momento Lionel Messi deve estar triste depois de lutar tanto pela sua seleção e perder de novo. não ganha a desde 1993 e Messi queria muito esse título. É uma pena porque ele representa muito para o futebol e é decepcionante não vê-lo alcançando um dos poucos obetivos que restam em sua vida", falou o ex-jogador.