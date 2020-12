Messi sobre pandemia e estádios vazios: "o futebol mudou muito e para pior"

Em entrevista concedida ao Marca, o argentino falou sobre como é jogar futebol sem torcida

Jogador de futebol profissional desde 2004, quanto tinha 17 anos, Lionel Messi, craque e artilheiro, já viveu praticamente de tudo no esporte. Levantou títulos e títulos pelo , bateu recordes e ganhou prêmios individuais. Em 2020, porém, acrescentou uma experiência nova e nada positiva para sua carreira: jogar sem torcida.

Com a pandemia do coronavírus e as partidas de futebol sendo disputadas em estádios vazios, tivemos um 2020 no mínimo atípico, dada as mudanças necessárias para a realização do esporte em decorrência do Covid-19.

E isso está deixando o futebol mais feio e muito pior. E quem opina é o próprio Messi, alguém que já passou metade de sua vida como jogador profissional, atuando no mais alto nível do futebol europeu.

"É horrível jogar sem torcida. Uma sensação muito feia. Você fica sem motivação quando entra em campo e não vê ninguém nas arquibancadas. É algo muito feio. Por isso que as partidas estão muito iguais." declarou o ídolo, na cerimônia da entrega do prêmio Pichichi, em entrevista concedida ao Marca. "O futebol mudou muito e para pior com a pandemia. Espero que tudo melhore logo."

Não foi a única declaração importante de Messi durante a entrevista. Considerado um "líder silencioso" do Barcelona durante quase uma década, o argentino vem botando a boca no trombone nos últimos tempos e expondo a sua opinião sobre os problemas do clube catalão.

Messi estático olhando para as arquibancadas vazias do Camp Nou.



Uma foto para a história.



Ela é reflexo de um ano em que o futebol foi forçado a se distanciar fisicamente de um de seus elementos mais importantes: a torcida. pic.twitter.com/lZDyGpKGPr — Menina Culé (@MeninaCule) December 17, 2020

Garantido até o final da temporada, quando seu contrato com o time se encerra, o craque comentou que acredita no potencial do atual elenco e que espera disputar títulos na temporada.

"Vamos tentar ganhar tudo, esse tem que ser nosso objetivo. Nosso começo ruim na nos custou. Não podemos ir tão mal e perder tantos pontos. Mas merecíamos mais e eu acredito que nós conseguiremos melhorar." acrescentou Messi, antes de se debruçar sobre alguns pontos perdidos em específico. "Merecíamos pontuar melhor contra , , . Não podemos perder tantas chances de gol assim."