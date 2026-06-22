Messi segue os passos de Harry Kane... e repete um recorde que resistiu por 32 anos na Copa do Mundo

A seleção argentina garantiu oficialmente sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após conquistar uma vitória importante sobre a Áustria por 2 a 0, na partida disputada na noite de segunda-feira, válida pela segunda rodada do Grupo 10.

O astro argentino Lionel Messi foi, sem dúvida, o grande protagonista da partida, ao marcar os dois gols da vitória aos 38 e 90+5 minutos, dando continuidade ao seu desempenho brilhante no torneio e levando a seleção de seu país à classificação antecipada para as fases eliminatórias.

De acordo com a rede francesa “Stats Foot”, especializada em estatísticas, Messi se tornou o segundo jogador na história da Copa do Mundo a marcar os cinco primeiros gols de sua seleção em uma única edição do torneio, depois do russo Oleg Salenko, que marcou os seis primeiros gols da Rússia na Copa do Mundo de 1994.

Por sua vez, a conta “Mr. Sheep”, especializada em estatísticas, destacou que Messi se juntou a uma lista histórica que inclui jogadores que estrearam na Copa do Mundo marcando cinco gols ou mais nas duas primeiras partidas.

A lista inclui o argentino Guillermo Stabile na edição de 1930, com 5 gols; o húngaro Sándor Kocsis na edição de 1954, com 7 gols; o francês Just Fontaine na edição de 1958, com 5 gols, e o inglês Harry Kane na edição de 2018, com 5 gols, antes de Lionel Messi se juntar a eles na Copa do Mundo de 2026, também com 5 gols.

Além disso, “Mr. Sheph” explicou que a Argentina, apesar de já ter garantido oficialmente a classificação para a próxima fase, ainda tem chances de terminar a fase de grupos em primeiro, segundo ou terceiro lugar, dependendo dos resultados da última rodada. Por outro lado, Messi continuou a reforçar sua reputação excepcional em grandes competições, mantendo seu histórico perfeito de avançar da fase de grupos com todas as seleções pelas quais já jogou.

De acordo com as mesmas estatísticas, o capitão da Argentina conseguiu a classificação em todas as suas participações: 19 de 19 na Liga dos Campeões, uma classificação em uma participação na Copa do Mundo de Clubes, duas classificações em duas participações na Copa das Ligas, seis vezes em seis participações na Copa do Mundo e sete vezes em sete participações na Copa América, totalizando 35 classificações em 35 participações.

Nesse contexto, a rede de estatísticas “Opta” divulgou a lista dos jogadores que mais contribuíram para a marcação de gols na Copa do Mundo de 2026 até o momento, com Lionel Messi liderando o ranking após marcar 5 gols sem nenhuma assistência, enquanto o atacante alemão Deniz Undav ocupa o segundo lugar, tendo também contribuído para 5 gols, com 3 gols marcados e 2 assistências.