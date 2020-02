Messi se tornará o jogador do Barcelona que mais vezes participou do 'El Clásico'

Com 43 partidas diante do Real Madrid, o argentino quebrará o recorde de Xavi e se isolará no primeiro posto

Com 42 jogos e 26 gols, Lionel Messi já é, de maneira disparada, o maior goleador da história do "El Clásico". Agora, às vésperas de mais um duelo entre e , o argentino está próximo de quebrar mais um recorde: se tornar o jogador do clube catalão que mais vezes participou do confronto.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Hoje, Messi divide tal marca com Xavi: ambos com 42 jogos. Quando o argentino entrar em campo neste domingo (01), deixará o ex-companheiro (e quase treinador) para trás, e será o único detentor do recorde.

Mais times

O recordista geral também deve estar em campo: com 43 partidas (indo para 44), Sergio Ramos é o jogador que mais vezes participou do confronto. Assim, se Messi quiser se tornar o líder total de participações no "El Clásico", precisará atuar em um jogo em que o zagueiro, seu contemporâneo, não esteja presente.

Jogadores com partidas no #ElClasico



43 - Sergio Ramos (Real Madrid)

42 - Messi e Xavi (Barcelona), Míchel e Sanchis (Real Madrid) pic.twitter.com/uvbDGniRD2 — Sala12 (@OficialSala12) December 18, 2019

Se uns tem tantas partidas, outros ainda terão o "frio na barriga" da estreia. Quique Setién, treinador do Barcelona, recém-chegado, está indo para seu primeiro clássico, e comentou sobre a experiência de Messi no confronto.

"Isso fala muito sobre Messi. Ele é muito importante para nós, queria o ter por mais 43 clássicos...todas as partidas são diferentes, mas esta, pela situação e pelo adversário, é especial para nós. Será um grande jogo." afirmou Setién.

Mais artigos abaixo

O clássico de domingo é ainda mais importante do que o normal: em caso de vitória do Real Madrid, o clube merengue ultrapassará o Barcelona na tabela da e dependará apenas de si mesmo para ser campeão espanhol pela primeira vez desde 2016-17. Se os blaugranas vencerem, no entanto, abrirão cinco pontos de diferença entre os rivais.

O Real Madrid recebe o Barcelona neste próximo domingo (1), às 17h (de Brasília).