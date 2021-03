Messi se irrita com fã em semáforo fechado: "Para que querem sempre o mesmo vídeo?"

Craque argentino deixava um treinamento do Barcelona quando foi abordado por fãs pedindo um recado em vídeo

Lionel Messi foi filmado em seu carro deixando o centro de treinamento do Barcelona e não reagiu bem aos pedidos dos fãs. O craque argentino até abaixou o vidro de seu carro, mas para 'dar uma bronca' nas pessoas que pediam um cumprimento para o vídeo que gravavam.

O vídeo mostra Messi sendo filmado por um homem, enquanto do outro lado há outro homem querendo uma palavra do ídolo. O camisa 10 abaixa o vidro, se dirige ao que está gravando e diz: "Para que vocês querem sempre os mesmos vídeos? Já fizeram um monte de vídeos, não podem ficar o dia todo aqui".

No mesmo instante, os que gravavam pedem perdão ao argentino.

imaginate que te rete messi yo me pego un tiropic.twitter.com/n4zIFBOkc6 — nico 🇸🇪 (@faItanguerras) March 13, 2021

Messi deve jogar na próxima partida do Barcelona, que acontece nessa segunda (15), contra o Huesca, por LaLiga. O duelo acontece no Camp Nou e é válido pela 27ª do campeonato espanhol.

Com o tropeço do Atlético de Madrid na rodada, que apenas empatou contra o Getafe, o Barcelona vê uma boa oportunidade para assumir a vice-liderança e reduzir a distância para o primeiro colocado.