Após sua goleada avassaladora por 7 a 0 sobre Burkina Faso, ocorrida em circunstâncias polêmicas, a Argentina se prepara para outra partida em condições excepcionais, diante de Benin, após a meia-noite da próxima terça-feira.

A seleção argentina atravessa um período conturbado durante a atual data Fifa, pois, depois de sua goleada avassaladora sobre a Bolívia por 4 a 0, que não gerou reações dignas de nota, as coisas mudaram radicalmente nos últimos dias.

A "Albiceleste" atropelou sua rival burquinense por 7 a 0, mas em circunstâncias caóticas, já que Burkina Faso escalou uma formação modificada, com jogadores sub-23, por conta dos arranjos de viagem conduzidos pela Confederação Argentina de Futebol.

A seleção de Burkina Faso embarcou em um voo de baixo custo e não recebeu nenhuma premiação, o que levou a essa mudança repentina na escalação.

Pior ainda: os jogadores chegaram à Argentina apenas três horas antes do início da partida e não tiveram tempo para descansar após a longa viagem.

Como resultado, o placar teve uma diferença maior do que o esperado, algo que não agradou à imprensa argentina, que criticou duramente a situação, e o que aconteceu foi descrito como um escândalo.

A crise se repete com Benin

De acordo com o site "Foot Mercato", não parece que as coisas vão se acalmar. Enquanto Lionel Messi disputará sua última partida com a camisa da seleção argentina na terça-feira, 6 de outubro, no estádio Monumental, em Buenos Aires, o jogo contra Benin será realizado em um clima nada habitual. A seleção africana enfrentou diversos problemas antes da partida, pois as instalações estavam longe de ser ideais.

Não havia água quente para os jogadores no hotel, a sauna estava quebrada, os equipamentos eram insuficientes, e o campo de treinamento de grama sintética e a academia não eram adequados para uma equipe profissional.

Além disso, a seleção nacional beninense viajou em um voo de 23 horas na classe econômica, e o analista esportivo Jonas Bédi sofreu um desmaio.

Também estiveram ausentes vários jogadores, com destaque para Junior Olaitan (Besiktas), Charlemagne Azongnitodé (TPS) e Sahid Nguobi (VPS).

No entanto, a situação melhorou, e as coisas voltaram gradualmente ao normal. Ainda assim, foi um período difícil para Benin, e isso não vai melhorar a reputação da Argentina, antes da partida que o mundo aguarda.