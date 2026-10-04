Depois de sua goleada avassaladora por 7 a 0 sobre Burkina Faso, ocorrida em circunstâncias polêmicas, a Argentina se prepara para outra partida em condições excepcionais, diante do Benin, após a meia-noite da próxima terça-feira.

A seleção argentina atravessa um período conturbado durante a atual data Fifa, pois, após sua goleada avassaladora sobre a Bolívia por 4 a 0, que não gerou reações dignas de nota, as coisas mudaram radicalmente nos últimos dias.

A seleção "Albiceleste" arrasou a adversária de Burkina Faso por 7 a 0, mas em condições caóticas, já que o selecionado burquinês escalou uma formação modificada que incluía jogadores sub-23 por conta dos arranjos de viagem assumidos pela Federação Argentina de Futebol.

A seleção de Burkina Faso pegou um voo de baixo custo e não recebeu nenhuma premiação, o que levou a essa mudança repentina na escalação.

E o pior disso é que os jogadores chegaram à Argentina apenas três horas antes do início da partida, e não tiveram tempo para descansar após a longa viagem.

Como consequência, o resultado teve uma diferença maior do que a esperada, algo que não foi bem recebido pela imprensa argentina, que criticou duramente a situação, e o que aconteceu foi descrito como um escândalo.

A crise se repete com o Benin

De acordo com o site "Foot Mercato", não parece que as coisas vão se acalmar, pois, enquanto Lionel Messi disputará sua última partida com a camisa da seleção argentina na terça-feira, 6 de outubro, no estádio Monumental, em Buenos Aires, o jogo contra o Benin será realizado em um clima incomum. A seleção africana enfrentou diversos problemas antes da partida, já que as instalações estavam longe de serem ideais.

Não havia água quente disponível para os jogadores no hotel, a sauna estava quebrada, os equipamentos eram insuficientes, e o campo de treino de grama sintética e a academia não eram adequados para uma equipe profissional.

Além disso, a seleção nacional beninense viajou em um voo que durou 23 horas na classe econômica, e o analista esportivo Jonas Bédé sofreu um desmaio.

Também ficaram ausentes vários jogadores, com destaque para Junior Olaitan (Beşiktaş), Charlemagne Azongnithodé (TPS) e Sahid Ngoubi (VPS).

No entanto, a situação melhorou, e as coisas voltaram gradualmente ao normal. Mesmo assim, foi um período difícil para o Benin, e isso não vai melhorar a reputação da Argentina, antes da partida que o mundo aguarda.