Messi revela temor inicial com o VAR, mas diz ver tecnologia como algo bom para o futebol: "Aceitação espetacular"

Craque argentino afirma que jogadores e torcedores se adaptaram rapidamente ao recurso tecnológico

Para Lionel Messi, a tecnologia no futebol é algo muito bom para o esporte.

Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o craque argentino até admitiu ter tido um temor inicial com o VAR, mas afirma que, hoje em dia, é totalmente favorável ao recurso tecnológico.

"No princípio eu tinha temor, a verdade é que não o via. Mas hoje em dia creio que foi algo muito bom para La Liga e o futebol. Teve uma aceitação espetacular, tanto para os torcedores quanto para os jogadores. Se adaptaram muito rápido. Vejo o VAR como algo muito bom", opinou o camisa 10 do Barcelona.