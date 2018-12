Messi retornará à Seleção argentina assim que for convocado, garante presidente da AFA

Presidente da AFA, Tapia garantiu que a estrela do Barcelona "nunca saiu" da Albiceleste

Presidente da Associação Argentina de Futebol (AFA), Claudio Tapia, saiu em defesa de Lionel Messi ao ressaltar que o jogador “nunca deixou a seleção”. Em entrevista à AFA, Tapia enfatizou que o Hermano retornará à Albiceleste assim que for convocado pelo treinador da equipe, Lionel Scaloni.

"Lionel Messi nunca deixou a seleção. Acredito que o amor que ele tem pela camisa é tão grande que, quando ele for convocado, ele estará lá, não tenho dúvidas sobre isso. Sabendo que depende do técnico, quem não depende dele”, contou.

Atacante do Barcelona, Messi não joga pela Argentina desde a eliminação da seleção para a França, nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, em 30 de junho. Na ocasião, comandada por Jorge Sampaoli, os Hermanos deixaram a desejar no Mundial com atuações abaixo do esperado.



​(Foto: Getty Images)

Recentemente, Tapia e Messi se encontraram no Santiago Bernabéu, para assistirem a final da Libertadores 2018 entre River Plate e Boca Juniors. Na ocasião, o presidente insinuou que Messi estaria querendo voltar à Seleção: "Ele parecia muito feliz, muito feliz. Espero que nas próximas chamadas ele faça parte da lista de convidados para aproveitá-lo".

Por fim, Tapia aproveitou para elogiar e destacar as qualidades de Lionel Messi: "Você fica feliz quando o vê em um campo fazendo as coisas que ele faz. Ele me deixa muito feliz por tudo o que ele representa, porque ele representa o nosso país e acredito que ele é o melhor jogador do mundo, sem dúvida.