Messi repreende seus companheiros: “Estávamos desorganizados... e o Egito não vai ser fácil”

Lionel Messi não ficou satisfeito com a difícil vitória da Argentina por 3 a 2 sobre Cabo Verde nas oitavas de final da Copa do Mundo, apesar de o atual campeão ter se classificado para as quartas de final. O astro argentino fez críticas contundentes ao desempenho de sua equipe, já de olho no próximo confronto contra o Egito.

Em declarações à imprensa após a partida na zona mista em Miami, onde foi eleito o melhor jogador da partida, Messi não escondeu seu descontentamento com o nível de desempenho, afirmando: “Já sabíamos de antemão que seria uma partida extremamente difícil; não foi por acaso que essa seleção não perdeu para a Espanha nem para o Uruguai”.

E acrescentou: “Marcar o primeiro gol foi a parte mais difícil, e achávamos que isso nos ajudaria a controlar a partida e jogar com mais tranquilidade, mas aconteceu exatamente o contrário: perdemos a posse de bola em alguns momentos, recuamos mais do que o necessário e não conseguimos pressioná-los como queríamos”.

O capitão do Tango não hesitou em fazer uma autocrítica à sua equipe, explicando: “Precisamos corrigir nossos erros, que foram muitos hoje. Nossas linhas estavam muito afastadas; a bola parecia muito longa para a nossa zaga; estávamos dispersos; eles estavam sempre com um jogador à frente; nos obrigaram a correr porque não conseguimos pressioná-los da maneira correta”.

Messi alertou para que não se subestime nenhuma seleção na Copa do Mundo, dizendo: “São partidas eliminatórias, ninguém te dá nada de graça. Alguns podem subestimar certas seleções por causa de seus nomes, mas sabíamos que essa partida não seria nada fácil. É isso que torna esta Copa do Mundo tão especial: a competição é extremamente acirrada, e cada partida é muito difícil”.

O astro argentino encerrou suas declarações ressaltando que a equipe “deu o máximo em campo”, acrescentando: “Demos tudo de nós, independentemente de termos jogado bem ou não. Agora, o mais importante é nos recuperarmos, nos concentrarmos na próxima partida e extrairmos os aspectos positivos do jogo de hoje”.

A Argentina agora enfrenta um confronto acirrado contra o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo, depois que os Faraós conquistaram uma vitória histórica sobre a Austrália nos pênaltis, classificando-se pela primeira vez em sua história para esta fase da competição.