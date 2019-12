Messi relembra seca de gols e revela que está estudando mais as cobranças de falta

Atacante do Barcelona também falou que a cada dia que passa pensa mais no futebol como jogo coletivo e está menos focado em marcar gols

Lionel Messi é, sem dúvidas, a principal estrela de sua geração no . É possível dizer que em LaLiga, ele divide grande parte desse protagonismo com Cristiano Ronaldo, que deixou o em 2018. Em entrevista à própria LaLiga, Messi revelou algumas curiosidades e disse que tem estudado as cobranças de falta para poder evoluir ainda mais nesse quesito.

"Nesses últimos tempos eu voltei a prestar atenção, principalmente nas cobranças de falta para ver se ele se mexe antes, se dá um passo, se não, como reage, como monta a barreira. A verdade é que agora eu estudo um pouco mais. Mas com todo trabalho e treinamento eu fui melhorando", falou Messi.

Ele lembra que no começo de sua carreira, não era tão fácil para ele fazer gols, como é hoje. E ele se recorda bem de um companheiro que o ajudou nesse quesito: o camaronês Samuel Eto'o.

"Nos primeiros anos era difícil fazer muitos gols, ou errava ou não tinha sorte. Lembro que Eto'o me dizia: 'o dia que começar a fazer gols, dará certo'. Porque eu tinha muitas chances, mas não convertia. Até um dia que entendi e a bola entrou", disse o camisa 10.

O argentino, que é o maior goleador da história do Barcelona, revela que a cada dia pensa menos em como marcar gols e entra em campo a cada jogo pensando mais no esporte coletivo.

"A cada vez que vou ao campo chego pensando menos no gol e mais no jogo. E eu ser o goleador desta liga, com tudo o que significa a liga espanhola, é especial. A verdade é que eu acho que é um dos recordes mais bonitos que tenho", comentou o argentino.