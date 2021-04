Messi "reforça" Flamengo, Vasco, Grêmio, Lusa... a grande contratação de Primeiro de Abril

Messi de saída do Barcelona? Torcedores aproveitam o Dia da Mentira para anunciar a "chegada" do seis vezes melhor do mundo ao futebol brasileiro

O contrato de Lionel Messi com o Barcelona termina ao final da temporada e, até o momento, o argentino ainda não deu nenhuma pista sobre seu futuro. Mas até as 23h59 de hoje, não custa nada sonhar com o “reforço” dos seis vezes melhor do mundo, grande contratação do futebol brasileiro no Primeiro de Abril.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

As brincadeiras e pegadinhas do Dia da Mentira entre os torcedores brasileiros nas redes sociais têm como personagem principal Lionel Messi. O craque argentino, que já havia sido motivo de brincadeira entre a torcida do Vasco da Gama há pouco tempo atrás, foi mais uma vez “contratado” pelo Gigante da Colina para a disputa da Série B do Brasileirão.

BOMBA

MESSI É DO VASCO

CONTRATO DE 3 ANOS E 10 REAIS DE SALÁRIO#DiaDaMentira PRIMEIRO DE ABRIL pic.twitter.com/WNUjlJJJg9 — Mundo Do Futebol (@MundoDoFut26107) April 1, 2021

🚨VOCÊS VIRAM O QUE O MESSI DISSE?🚨



MESSI ACABOU DE POSTAR NO INSTAGRAM QUE NÃO FICA EM BARCELONA 😭



Segundo fontes, o argentino recebeu uma proposta irrecusável do Vasco da Gama — Rayo (@onlythemessi) April 1, 2021

Os torcedores do Flamengo também não perderam tempo e trataram de anunciar o novo reforço Rubro-Negro, que se juntaria a Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson e Everton Ribeiro. O único problema seria colocar todo mundo para jogar.

URGENTE 🚨



Messi chegou no Brasil há algumas horas está aqui no Rio de Janeiro e veio acertar com Flamengo, contrato de 3 anos. Seja Bem vindo 🤝 pic.twitter.com/qHvbRihWSO — Humor Rubro Negro (@humorubro_negro) April 1, 2021

"Flamengo não tem reserva a altura de alguns jogadores"



Será se o Messi aceita ser reserva do Arrascaeta 🤔 — Arthur ᶜʳᶠ (@sousarthurss) April 1, 2021

Ainda no Rio de Janeiro, os fãs do futebol seguiram brincando com a chegada do argentino, desta vez como novo reforço do Botafogo, também para a disputa da Série B. Seria uma boa peça de reposição para Matheus Babi, que está na mira de alguns clubes do futebol brasileiro?

OFICIAL!!!! MESSI EO NOVO REFORÇO DO BOTAFOGO O SALÁRIO DO ASTRO ARGETINO GIRAR EM TORNO DE 1 MILHÃO E 500

......

.......



. FONTE. FELIZ 1 DE ABRIL 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/NBzBvdwT17 — Pedro Gabriel (@PedroGa57009759) April 1, 2021

Claro que o messi vai pro Botafogo, eu em https://t.co/2PzXuFURGw — sky (@celinaFranca_) April 1, 2021

Mais ao sul do país, os torcedores do Grêmio aproveitaram que o clube está se reforçando para celebrar a contratação de Lionel Messi, que chegaria no lugar de Santos Borré, do River Plate - o atacante estava na mira do Tricolor, mas o clube anunciou que desistiu do atacante nesta terça-feira (31). E se a chegada de Rafinha já foi motivo de provocação entre os torcedores de Flamengo e Grêmio, o que dizer sobre um “chapéu” para fechar com o craque do Barcelona.

ATENÇÃO!



Grêmio sondou a situação do Messi no Barcelona, a informação é que Romildo desistiu do Borré e ja tem um pré contrato assinado com o Lionel Messi



🗞️: @faridgermano / @FBITricolor pic.twitter.com/HCCWncnHq4 — matheus silva 🔛 (@gfbpamath) April 1, 2021

Messi ja é do grêmio amg — Tђєøzi∩⁷🔪👅 (@Theoz3nho) April 1, 2021

Outro clube que também movimentou o mercado de transferências foi o São Paulo, que busca montar um time competitivo para seu novo treinador Hernán Crespo. Então, é claro que Messi também foi anunciado no Tricolor paulista no Dia da Mentira, acompanhado de Cristiano Ronaldo.

Messi e Cr7 são os dois novos reforços do São Paulo!!😼🇾🇪 pic.twitter.com/wQTXr5D8HP — SPFC_M1L_GRAU (@spfc_m1l) April 1, 2021

Kkkkkkk já que hj é dia da Mentira. Cavani e Borré jogarão no Grêmio. Drogba jogará no Corinthians. Palmeiras tem mundial e São Paulo vai contratar Lionel Messi e Cr7 . @VolpatoSirley — Diego_lo2038 (@DiegoLo2038) April 1, 2021

Por fim, as brincadeiras de Primeiro de Abril também levaram Messi para a Portuguesa, que disputa a segunda divisão do Campeonato Paulista. O perfil oficial da Lusa no Twitter também aproveitou para entrar na brincadeira.

MESSI NA LUSA https://t.co/RQmyiwVEok — Gremio me deixou com depressão#RICARDINIZADO🧢 (@gabriel_p_lucca) April 1, 2021