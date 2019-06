Messi recebe camisa do Fluminense antes de jogo da Copa América

Restante da delegação recebeu uniforme com respectivos números; Uruguai foi presenteado anteriormente

Em ação antes do treino da seleção da , os jogadores da albiceleste receberam camisas do com os respectivos números usados na . Entre eles, Lionel Messi foi agraciado com a 10.

O atacante do recebeu o uniforme personalizado, assim como outros companheiros de equipe.

A ação não é novidade para o . No começo da semana, a equipe do foi a presenteada. Até Giorgian de Arrascaeta, meia do rival, , foi presenteado com a camisa 10 do time de Xerém.

Os argentinos encaram a na próxima sexta-feira (28), às 16h (de Brasília), pelas quartas de final da competição de seleções.