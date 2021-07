Messi quebra recorde de Cristiano Ronaldo com post da Copa América no Instagram

Foto do craque argentino com o troféu de campeão do torneio sul-americano viralizou e é a publicação de um atleta com mais curtidas na plataforma

Leo Messi não para de quebrar recordes. A publicação de argentino no Instagram comemorando o título da Copa América 2021 viralizou na plataforma e se tornou a publicação de um atleta com mais curtidas na história da rede social.

Capitão e camisa 10 da Argentina, o jogador conseguiu o primeiro título com sua seleção ao vencer o Brasil no Maracanã por 1 a 0 no último dia 10 de julho. Pouco depois de celebrar com seus companheiros, o argentino compartilhou uma foto sua com a taça da Copa América no Instagram, gerando um grande engajamento.

A foto publicada pelo argentino atingiu a marca de mais de 20,2 milhões de curtidas no Instagram. O número superou a marca anterior que pertencia ao grande "rival" de Messi. Um post de Cristiano Ronaldo homenageando Diego Maradona após o falecimento do argentino atingiu 19,8 milhões de likes.

Embora o novo recorde pertença a Messi, é Cristiano Ronaldo quem detém os maiores números no Instagram. Há alguns meses, o português atingiu a marca de 500 milhões de seguidores somando os números de três das principais redes sociais do mundo (Instagram, Facebook e Twitter).

O atacante da Juventus também foi a primeira pessoa a atingir a marca de 300 milhões de seguidores no Instagram - é a personalidade mais seguida na plataforma e já bateu a marca de 315 milhões seguidores. Enquanto isso, Messi tem "somente" 233 milhões de seguidores.

Foto mais curtida do Instagram

A publicação de Messi é a mais curtida entre esportistas na rede social, mas ainda está longe do topo da lista de fotos mais curtidas da plataforma. Atualmente em sexto no ranking, fica atrás de personalidades como as cantoras Ariana Grande e Billie Eilish.

No entanto, a foto mais curtida do Instagram é de um ovo. A foto publicada pela conta @world_record_egg tem mais de 55 milhões de "likes"e está na liderança há mais de dois anos.