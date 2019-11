Messi provoca após triunfo da Argentina: "É sempre bom vencer o Brasil"

Seleção brasileira foi derrotada por 1 a 0 com gol do craque argentino, que retornou de suspensão

A venceu o por 1 a 0 no penúltimo amistoso de 2019, com gol de Lionel Messi, que retornou depois da suspensão por três meses, por atacar a Conmebol durante a . Após a partida, o craque analisou o duelo e falou sobre a rivalidade entre os dois países.

"Se vive a realidade mais do que nunca e é sempre bom ganhar do Brasil. Quando se ganha, trabalha melhor. As ideias do técnico foram colocadas em prática", disse.

"Corremos muito, mas é a partida que se tem de fazer contra o Brasil. Marcando em cima. Foi o que fizemos. E não sofremos", completou.

Vale lembrar que Messi e Tite discutiram durante o amistoso. O craque argentino teria mandado o técnico da seleção brasileira calar a boca.

"Eu reclamei e ele mandou calar a boca, depois eu mandei-o calar a boca. E acabou. Não quero responder a isso para não levantar problemas. Se não colocar árbitro grande, ele te engole. Mas é uma situação de jogo, e ele (Messi) é extraordinário. Aquele lance era para cartão e eu tinha razão para reclamar", concluiu.