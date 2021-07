Messi proibiu provocação a brasileiros e ganhou novo ponto com “torcida verde e amarela”

Em meio à polêmica sobre para quem torcer na final da Copa América, o craque argentino impediu De Paul de provocar brasileiros após o título

A torcida de parte dos brasileiros para que a Argentina, e não os canarinhos comandados por Tite, conquistasse a Copa América dentro do Maracanã foi motivada, praticamente em sua totalidade, pelo fator Lionel Messi.

O argentino, um ídolo global do esporte e dos maiores jogadores de todos os tempos, nunca havia levantado um título pelo seu país e acumulava sucessivas decepções. A espera, no final das contas, de fato chegou ao fim com a vitória por 1 a 0 sobre o Brasil - com gol de Di María e partidaça de Rodrigo De Paul no meio-campo.

Lionel Messi comemorou, e muito, o tão esperado título. Cantou e gritou com seus companheiros de equipe e com os torcedores presentes no Maracanã. Mas apesar de ter tido uma atuação bem abaixo de seu nível na grande decisão, acabou dando mais um motivo para a explicar por que até mesmo brasileiros torcem por sua figura.

O sorriso e os pulos do camisa 10 cessaram quando De Paul começou a puxar uma música de provocação aos brasileiros. "Não", disse Messi, interrompendo abruptamente a provocação antes de sair do burburinho. A imagem viralizou na internet e movimentou positivamente sua imagem perante os brasileiros.

Os jogadores da Argentina quiseram puxar uma música para provocar o Brasil. 🇧🇷👀🇦🇷



Ainda que a torcida de alguns brasileiros pela Argentina tenha causado polêmica, até mesmo com o zagueiro Thiago Silva bradando contra este tipo de movimento em suas redes sociais, não deixa de ser um movimento explicado pela idolatria a um imortal do esporte. E, talvez em retribuição a este carinho, Messi optou por apenas celebrar o seu triunfo sem nenhum tipo de provocação.

Umas tantas imagens marcantes que o título da Argentina acabou rendendo dentro do gramado do Maracanã.