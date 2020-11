Messi precisa ser o Michael Jordan do Barcelona: os planos de mais um presidenciável no Camp Nou

Candidato a presidência do Barça sobre o futuro do camisa 10 e capitão, que pode estar em sua última dança na Catalunha

As eleições do estão chegando e os pré-candidatos para a presidência começam a fazer promessas e planos para o clube. E um dos principais pontos que os possíveis substitutos de Josep Maria Bartomeu falam é sobre Leo Messi. Jordi Farré, um dos que ambiocionam o posto, que transformar o argentino em uma espécie de Michael Jordan.

Após quase deixar o Barcelona no início da temporada, tudo indica que Messi que está será a "última dança" do argentino com o time catalão, que fica livre para assinar com qualquer outro clube a partir de janeiro.

Farré não é um dos favoritos, com Victor Font apontado por muitos como futuro presidente do Barcelona, mas sabe que para ter alguma chance de chegar ao posto, precisa de um plano para manter Messi no time. E tais planos passam por igualar a função do craque à de Jordan no Chicago Bulls.

"Duvidar do que Messi nos deu é de muito mau gosto", disse Farré ao Esport3. "É preciso oferecer um projeto de vida para Messi. Precisamos transformá-lo em um Jordan do Barcelona".

"Já falamos com o entorno de Messi e temos uma proposta. Não é financeira, Leo já fez muito dinheiro. É uma história de amor e tenho certeza que tenho um projeto que irá convencer Messi", completou.

Com a renovação de contrato de Pep Guardiola no Manchester City, os rumores de uma possível transferência do argentino para a Premier League aumentaram ainda mais.

Esta não é a primeira vez que Messi é comparado com Jordan. Desde o lançamento de "The Last Dance", série que conta a trajetória do eterno camisa 23 do Chicago Bulls, comparações entre um dos melhores da história do basquete e grandes craques do futebol mundial se tornaram mais comuns. Lucas Biglia, companheiro de Messi na , chegou a dizer a última dança do camisa 10 será na Copa do Mundo de 2022.

Nesta temporada, Messi não está atuando em seu mais alto nível. São três gols em seis jogos de . Em todas as competição, são seis tentos. No sábado, 21, o argentino tem a chance de dar a volta por cima no clássico contra o Atlético de Madrid.