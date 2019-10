Messi pode bater recorde na Liga dos Campeões. É "só" fazer um hat-trick

O argentino jogará na República Tcheca somente pela segunda vez e busca o seu segundo hat-trick no país

Em poucos lugares a lenda de Leo Messi é tão grande quanto na . Só jogou lá apenas uma vez - nem com a seleção argentina ele pisou no país que tem o maior índice consumo de cerveja per capita do mundo.

Mas nenhum tcheco esquece está única visita. Em novembro de 2011, contra o Viktoria Pilsen, o argentino anotou nada menos do que um hat-trick.

Naquela época, Messi estava prestes a receber sua terceira Bola de Ouro e estabeleceu uma marca que pode, oito anos depois, quebrar um recorde na Liga dos Campeões: marcar doi hat-tricks em um mesmo país jogando como visitante.

O cenário não será o mesmo. Desta vez, o jogará na capital do país, Praga, e não em Pilsen, a capital da cerveja. O Barça já jogou na cidade seis vezes e ganhou metade das partidas que fez. No entanto, será a primeira que o clube joga contra o Slavia Praga, um jogo que pode trazer muito mais do que os três pontos para os catalães: pode aumentar ainda mais a lenda de Leo Messi.

Slavia Praga e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira, 23 de outubro, às 16h (horário de Brasília). Com quatro pontos, o Barça está em segundo lugar no grupo F da Liga dos Campeões. Logo atrás vem o Slavia com um ponto.