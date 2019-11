Messi ou Pelé? Tite aponta Messi, mas só "entre os humanos. Pelé está fora dos padrões"

Técnico da seleção brasileira descarta Messi no mesmo patamar que Pelé

A derrota para a e o desentendimento com Lionel Messi ainda assombram Tite. O técnico da seleção brasileira foi questionado durante entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (18), a respeito das qualidades do Hermano comparadas com a de Pelé. Conciso na resposta, Tite afirmou que não há como assimilar qualquer outro atleta com o “Rei do Futebol”.

"Deixa eu usar o adjetivo certo que eu quero externar... Não consegui encontrar. O Pelé é incomparável. Qualquer pessoa que queira comparar o Pelé com qualquer atleta, eu escuto mais não ouço. É um cara que não viveu a história, não procurou acompanhar a história de como o cara é genial”, e seguiu

“Messi é extraordinário, mas entre os humanos. Pelé está fora dos padrões normais, não falo porque sou brasileiro, quem vê a história, magnitude, valências técnicas individuais, cabeceio, ambidestro para bater, na impulsão, na força. Me encontra um defeito. Não tem. O cara que for comparar já perde credibilidade, entra num ouvido e sai no outro. Afora o carisma extraordinário”, disse.

Tite e Messi bateram boca durante o amistoso entre e Argentina na última sexta-feira (15). Na ocasião, Messi rebateu os comentários do brasileiro e o mandou calar a boca.