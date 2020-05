Messi ou Cristiano Ronaldo? Para Lineker, nem há o que se discutir

Para antigo meio-campista da Seleção Inglesa, o argentino é claramente melhor do que o português

O ex-jogador Gary Lineker, hoje comentarista de esportes da BBC, não teve dúvidas ao apresentar sua opinião de que Lionel Messi é melhor do que Cristiano Ronaldo. Para ele, não há nem uma disputa acirrada entre os dois para saber o vencedor.



"Eu sou um grande fã do Cristiano Ronaldo também, mas, se você estiver falando sobre quem é o melhor jogador da história, não deveria haver um debater de que é o Messi. É só a minha opinião, mas não está nem perto para mim", comentou Lineker ao Daily Mirror.



O astro inglês, que tem na carreira passagens de sucesso por e , deixou claro que entende o motivo de as pessoas sustentarem uma rivalidade por tanto tempo, porém. Para ele, assuntos assim costumam deixar o povo em dois extremos.



"As pessoas ficam muito extremistas, cada um em sua tribo, quando acontecem algumas discussões. Uma delas é Cristiano Ronaldo contra Messi", avaliou, colocando outros fatores como participantes das decisões.



"A escolha, aliás, normalmente fica condicionada ao time que eles torcem, seja Barcelona, , ou qualquer outro time - eu entendo isso", concluiu.



A dupla de superastros deve voltar aos campos em breve para seguir 'respondendo' ao grande debate do futebol moderno: depois da Premier League, a Serie A italiana e a La Liga espanhola também anunciaram recentemente suas intenções de retomarem a temporada no mês de junho.