Messi ou Cristiano Ronaldo? Klopp escolhe seu favorito

O treinador apontou um como perfeito, mas disse preferir o outro

O técnico do , Jürgen Klopp disse preferir Lionel Messi a Cristiano Ronaldo, ao ser perguntado sobre um dos assuntos mais famosos - e polêmicos - do futebol atual, embora tenha dito que o português estava perto de ser um "jogador perfeito".

A discussão sobre qual dos dois é melhor é uma das mais presentes no mundo do futebol, com ambos sendo considerados como alguns dos maiores de todos os tempo. Mas o fato é: os dois são gigantes, o que lhes rendeu 11 dos últimos 12 prêmios da Bola de Ouro - seis para o argentino e cinco para o português, apenas Luka Modric foi capaz de quebrar a hegemonia da dupla.

“Messi ou CR7? Para mim, Messi” disse o treinador ao canal freekickerz do YouTube. Mas, ainda assim, o alemão não poupou elogios ao português. “Não poderia admirá-lo mais do que já admiro”", disse sobre o atacante da .

“Já jogamos contra os dois e ambos são quase impossíveis de defender”, explicou Klopp, que definiu Ronaldo como “o jogador perfeito devido à sua construção física. “Se tivesse de definir um jogador perfeito, teria a altura, o salto e a velocidade de Ronaldo. A isso juntas a sua atitude, o seu profissionalismo e é perfeito. Não podia ser melhor", explicou o treinador.

Mesmo assim, Klopp prefere o argentino: “Messi tem condições físicas mais baixas desde o seu nascimento. Faz com que tudo pareça simples. Além disso, eu gosto dele um pouco mais como jogador no gramado. Por isso eu gosto mais dele”.

O alemão ainda falou sobre o legado que Messi e Ronaldo vão deixar no mundo do futebol: “Os dois deixaram sua marca durante muito tempo. Temos jogadores jovens com o mesmo potencial de ambos, mas fazer o que eles fizeram durante tantos anos é realmente incrível”. E, para terminar, falou que muito tentam esquecer: "Infelizmente eles estão ficando velhos".