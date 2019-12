Messi, o rei de Barcelona x Real Madrid, busca mais recordes no clássico

Em partida disputada no Camp Nou, o argentino poderá encerrar marca negativa e ainda aumentar feito histórico em cima do adversário

Principal jogador do El Clásico, Lionel Messi entrou para a história dos jogos entre e em 19 de novembro de 2005, data de sua estreia. Curiosamente, Sergio Ramos também estreou no mesmo confronto. Porém, apesar da credibilidade de Ramos, quando se fala de assistências e gols, Messi é quem ganha a cena.

Atualmente o Hermano é o maior artilheiro da história dos confrontos com 26 gols, 18 somente no Campeonato Espanhol. Os dados assumem importância considerável, uma vez que o camisa 10 do Barça marcou mais gols no clássico do que toda a atual equipe do Real Madrid junta.

Os maiores goleados de Barça x Real:



(Foto: N/A)

Messi soma os próprios desafios diante do Real Madrid nesta quarta-feira (18), às 16h (Brasília), em partida na qual vale a liderança em . Há três clássicos consecutivos sem balançar as redes, o argentino será obrigado a intervir em um gol do time catalão para não acumular o recorde negativo de quatro jogos sem marcar gols no rival, feito nunca acontecido.

Por fim, Messi persegue outro fator histórico contra o Real Madrid. Atualmente, o atacante soma 19 vitórias em cima dos Blancos, mesmo número de Sergio Busquets, e está a duas de igualar Paco Gento como o jogador que por mais vezes venceu na história do clássico.