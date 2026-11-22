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Noite agridoce para Lionel Messi. Depois de receber a Chuteira de Ouro da MLS, o argentino perdeu em casa com o Inter Miami, que agora corre o risco de ser eliminado da pós-temporada. E tem mais: o ex-jogador do Barcelona também se envolveu em uma discussão em campo com um adversário.

O Inter Miami sofreu uma dura derrota em casa por 3 a 0 para o Columbus Crew no primeiro jogo da série melhor de três dos playoffs da Major League Soccer. O time do ex-jogador da Inter Kily González agora terá de vencer a próxima partida fora de casa para evitar a eliminação e levar a disputa ao terceiro e decisivo jogo.

Antes do início da partida, Messi recebeu a Chuteira de Ouro. Pelo segundo ano consecutivo, foi o artilheiro da temporada regular, com 26 gols, mas, durante o jogo, apenas chegou perto de marcar em duas ocasiões.

Também houve um momento de tensão entre Messi e o adversário Tapia. Depois de uma disputa de bola perto da linha lateral, o atacante chileno se colocou no caminho para retardar o reinício do jogo, o que deixou o Pulga furioso. Irritado, Messi arremessou a bola com as mãos contra o adversário e o atingiu no rosto. Isso deu início a um tumulto, resolvido pelo árbitro com um cartão amarelo para cada um dos envolvidos na discussão.