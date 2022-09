Messi, o capitão? Sampaoli classifica argentino como um "líder silencioso"

Ao explicar o que o torna um "gênio" em campo, o ex-técnico da Argentina descreveu Lionel Messi como um "líder silencioso"

Jorge Sampaoli, ex-técnico da seleção argentina, revelou alguns detalhes do seu relacionamento com Lionel Messi, atacante do PSG e camisa 10 do time, durante sua passagem quando comandou a equipe na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

O treinador teve a oportunidade de comandar um dos maiores jogadores do futebol mundial, mas fracassou na competição. Alguns relatos afirmaram que a dupla nem sempre concordou dentro de campo, segundo a imprensa.

Mesmo assim, o treinador ainda vê Messi como um gênio do futebol: "Dirigir Messi é dirigir um gênio, é uma pessoa que está acima de todos, sabe até quando vai perder e quando vai ganhar."

"Com ​​dois olhares ele te dá um parâmetro do que está acontecendo, ele é um líder silencioso, mas entende o que vai acontecer", disse Sampaoli à agência chilena, ADN Deportes.

"Ele sabe que quando a equipe que se preparou não tem chance de vencer, ele sabe, além de suas habilidades técnicas e sua capacidade de ler o jogo, é por isso que ele é um gênio."

Sob o comando de Sampaoli, a Argentina saiu da Copa do Mundo de 2018 após uma derrota, por 4 a 3, para a França nas oitavas de final, mas está entre os favoritos para erguer o troféu no Qatar ainda este ano.

Depois da competição, o treinador foi desligado da seleção argentina e, pouco tempo depois, desembarcou no Brasil, em 2019, para comandar o Santos e o Atlético-MG por uma temporada cada. Em 2021, o técnico assumiu o comando do Olympique de Marseille, da França, mas optou por deixar o clube neste verão europeu e, assim, está sem clube a procura de um projeto consolidado no futebol brasileiro.

A Argentina do técnico Lionel Scaloni, por sua vez, estará em ação contra Honduras e Jamaica durante os dias 24 e 28 de setembro, respectivamente.