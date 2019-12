“Messi nos deixa todos melhores treinadores”, diz Mourinho

Treinador português revela a dificuldade de parar o principal jogador do Barcelona; em confrontos diretos Messi soma mais vitórias

Técnico do , José Mourinho enfrentou o inúmeras vezes ao longo da carreira, especificamente, Lionel Messi. Embora em algumas ocasiões o português tenha saído saído vitorioso, normalmente foi o argentino quem levou a melhor em confrontos diretos entre ambos.

Em entrevista ao Give Me Sport, Mourinho fez um balanço dos jogos nos quais encarou Messi: "Joguei contra o Messi no , na e com abordagens e objetivos diferentes. Às vezes para ganhar e outras para não perder. Quando você tenta decodificar o jogo de Messi para entender como afeta o oponente, já é tarde demais para pará-lo, é algo dramático".



(Foto: Getty Images)

De acordo com Mourinho, enfrentar Messi é “maravilhoso”, uma vez que obriga todos os treinadores a "estudar, analisar e decidir" o que fazer diante de um confronto contra o Hermano: “Messi faz bem para todos os treinadores, ele é o melhor", disse o português, um dos poucos treinadores que conseguiu parar o argentino em mais de um ocasião.

O retrospecto de José Mourinho em cima de Lionel Messi até o momento é o seguinte: cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas.