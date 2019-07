Messi no Mineirão: jogos, gols e números do camisa 10 argentino no estádio

Com retrospecto negativo, Albiceleste volta a Belo Horizonte na terça (2) para encarar a seleção brasileira; duelo vale vaga na final da Copa América

Principal jogador da , Lionel Messi é, sem dúvida, a maior preocupação do para o duelo da semifinal da nesta terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

No entanto, se Belo Horizonte não traz boas recordações para a seleção brasileira por conta da goleada sofrida para a por 7 a 0 no Mundial de 2014, o camisa 10 também não registra bons números no local.

A última vez que as equipes se enfrentaram na América do Sul aconteceu justamente no estádio do Mineirão, em 2016, e teve grande apresentação do Brasil com vitória por 3 a 0 pelas eliminatórias sul-americanas para Copa de 2018.

Confira os principais números de Messi no estádio!

JOGOS E GOLS

Messi nunca conseguiu triunfar no Mineirão. Em quatro jogos disputados em Belo Horizonte, a Argentina registra dois empates e duas derrotas.

Na , será a segunda vez que a equipe Albiceleste entrará em campo no local. Na segunda rodada do Grupo C, os argentinos empataram com o por 1 a 1, com Messi, seu único gol no estádio.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2008 Brasil 0 x 0 Argentina Eliminatórias da de 2010 2014 Brasil 2 x 0 Argentina Amistoso 2016 Brasil 3 x 0 Argentina Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, 2019 Argentina 1 x 1 Paraguai Copa América 2019

NÚMEROS DE MESSI CONTRA O BRASIL

Desde que passou a defender a sua seleção, Messi já enfrentou o Brasil em nove oportunidades até ent~so. São três vitórias, um empate e cinco derrotas, com o argentino marcando quatro gols e não dando nenhuma assistência.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2006 Argentina 0 x 3 Brasil Amistoso 2007 Brasil 3 x 0 Argentina Final da Copa América 2008 Brasil 0 x 0 Argentina Eliminatórias 2009 Argentina 1 x 3 Brasil Eliminatórias 2010 Argentina 1 x 0 Brasil (gol de Messi Amistoso 2012 Argentina 4 x 3 Brasil (Messi marcou três gols) Amistoso 2014 Brasil 2 x 0 Argentina Amistoso 2016 Brasil 3 x 0 Argentina Eliminatórias 2017 Brasil 0 x 1 Argentina Amistoso