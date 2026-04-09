Messi, Neymar, Ronaldo e mais: série documental de Ronaldinho na Netflix promete entrevistas exclusivas e acesso à vida íntima do ex-jogador

A Netflix anunciou uma minissérie documental em três episódios dedicada a Ronaldinho Gaúcho, com proposta de revisitar a trajetória de um dos jogadores mais marcantes do futebol brasileiro - dentro e fora de campo.

A produção percorre desde a infância em Porto Alegre até a consagração como melhor do mundo, sem ignorar os capítulos mais recentes da vida do ex-jogador, já aposentado, quando passou a chamar atenção também por aparições públicas inusitadas e uma rotina distante dos gramados.

O projeto reúne entrevistas exclusivas com nomes relevantes do futebol mundial, como Lionel Messi, Neymar, Ronaldo Nazário, Roberto Carlos, Carles Puyol e Cafú, além de grandes figuras de fora das quatro linhas como Galvão Bueno, Luis Felipe Scolari (o Felipão), Paulo Vinícius Coelho, Joan Laporta (presidente do Barcelona), entre muitos outros.

A minissérie tem o foco em construir um retrato mais íntimo de Ronaldinho, combinando depoimentos sobre sua vida pessoal, com imagens de arquivo e bastidores pouco conhecidos de sua carreira.

A direção é de Luis Ara, responsável por outros documentários esportivos recentes, como Para Sempre Chape (2018), Brasil 2002: Os Bastidores do Penta (2022) e Higuita: O Caminho do Escorpião (2023).

Dividida em três partes, a série acompanha a ascensão de Ronaldinho no futebol brasileiro e na seleção, com destaque para o título de 2002; a transferência para a Europa e o auge no Barcelona, onde conquistou a Bola de Ouro; e a reta final de sua carreira, incluindo o retorno ao Brasil e o título da Libertadores em 2013.

Com estreia prevista para 16 de junho de 2026, a minissérie surge como mais um capítulo na tentativa de entender a dimensão de Ronaldinho - não apenas pelos títulos, mas pela forma como marcou uma geração inteira de fãs e torcedores.