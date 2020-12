Messi não tem nada da paixão de Maradona e CR7 tem um pouco, diz Jorge Jesus

O treinador português polemizou ao falar sobre os craques da atualidade e revelou sua escolha de melhor jogador da história do futebol

Cristiano Ronaldo carrega "um pouco" da paixão que Maradona teve, enquanto Messi "não tem nada", segundo o treinador do , Jorge Jesus.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Dois dos melhores jogadores da atualidade, Messi e Cristiano são dominantes em praticamente todas as premiações individuais e já constam no rol dos maiores da história. Para Jesus, porém, ainda estão muito distantes do que representou Diego Armando Maradona.

Mais times

Principalmente, o ex-técnico do destacou a intensidade e a paixão que o ídolo argentino tinha pelo futebol, o colocando na frente de ambos os principais futebolistas do século XXI.

"Hoje, os dois melhores do mundo são Cristiano Ronaldo e Messi. Ronaldo tem um pouco daquilo que Maradona tinha. Messi não tem nada. Ele não tem paixão pelo jogo." opinou Jesus, destacando a entrega do campeão da Copa de 1986 pelo esporte. "Messi é um grande jogador. Nós estamos falando, porém, da vida, de sentimentos, de ter paixão pelo jogo, pelo futebol. Eu acho que Maradona esteve na frente de qualquer um nesse aspecto.

Nascido em 1954, Jesus foi contemporâneo do argentino, se aposentando do futebol como jogador durante o período que o ídolo esteve no . Viu, também, Pelé jogar, já que ainda era adolescente quando o craque saiu vencedor do Mundial de 1970, no tricampeonato do .

Mais artigos abaixo

Jorge Jesus: «Maradona tinha grande paixão pelo jogo, Messi... não tem nada»



Mas alguém conseguia estar no topo durante tantos anos seguidos se não tivesse paixão pelo jogo? — Tiago Teixeira (@dominiotactico) November 29, 2020

Opinando sobre a dupla, rivais eternos, o português não tem dúvidas em declarar quem foi o maior.

"Maradona foi o melhor do mundo, junto de Pelé. Pelé ainda estava vivo, está aqui, mas Maradona foi maior, não só porque foi um gênio, mas por como ele mostrou essa genialidade. Essa é a diferença pra mim." explicou o ex-treinador do Flamengo. "Ele era um dos melhores do mundo, e ainda tinha paixão incrível pelo jogo, nasceu para ser um jogador de futebol. Não foi trabalho duro, ele nasceu assim. Amava ter a bola."