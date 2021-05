"Messi não precisa da Copa América para provar algo": uma exclusiva com Musso, da Udinese

Em entrevista para a Goal, goleiro argentino fala sobre o compatriota e comenta a carreira na Itália

Juan Musso é um entrevistado tão agradável quanto se poderia esperar no futebol. O argentino é cortês, envolvente, perspicaz e engraçado. Quando eu começo nossa entrevista com um pedido de desculpas preventivo pelo meu italiano com forte sotaque irlandês, Musso responde: "Tudo bem - eu também não falo bem!"

Ele também é humilde. O italiano de Musso é tão impressionante quanto sua habilidade como goleiro. Ele está bem garantido dentro e fora do campo. Mas há um assunto que provoca uma resposta mais apaixonada de um personagem maravilhosamente descontraído. Ele discorda veementemente do velho argumento de que seu compatriota Leo Messi precisa vencer um grande torneio com a seleção para provar que é o maior jogador de todos os tempos.

"Não concordo em nada com essa visão. Leo não precisa ganhar mais nada para mostrar que é o melhor", disse em entrevista a Goal.

Esta é uma questão delicada para tratar com qualquer argentino, é claro, mas parece que é um momento oportuno, com a Copa América já aparecendo no horizonte das seleções.

“Ele merece ganhar um grande torneio, mas o futebol não funciona assim. Foram três finais (duas Copa Américas e uma final de Copa do Mundo) onde ele jogou muito bem, e o time também, e não conseguimos vencer".

"Mas é claro que sempre se deu bem pela seleção. Ganhar ou perder uma final, todos sabemos que essa diferença se faz nos detalhes. Para mim, ele é o melhor de todos os tempos. Portanto, não concordo com o que dizem, que ele tem de vencer um torneio com a seleção. Ele não tem mais nada a provar", afirmou.

Embora o goleiro pense que Messi não precisa de títulos com a Argentina, a Copa América deste ano é um objetivo que Musso quer alcançar.

"Para a Argentina, vencer a Copa América seria uma alegria para todos. A seleção merece ganhar algo por causa dos jogadores que tem hoje, e que teve no passado. Também há sempre a obrigação de vencer e sabemos disso. Nós entraremos no campeonato com grandes expectativas".

Pessoalmente, Musso vive um bom momento e no próximo domingo (23), enfrenta a já campeã Inter de Milão no San Siro sendo cotado como um dos possíveis substitutos de Samir Handanovic no gol nerazzurri. E os números o credenciam para tal posto. Desde a estreia do argentino na Serie A TIM, em outubro de 2018, foram 29 jogos sem sofrer gols e apenas Handanovic (36) e Donnarumma (40) tiveram desempenhos melhores.

Claro que Musso não deu indícios de uma possível troca de clube e qual seria o seu destino, com a Roma e o Atlético de Madrid também interessado em seu futebol. Ele não quer criar problemas para a Udinese, que tem sido tão boa para ele. Mas, aos 27 anos, ele sequer tenta esconder sua ambição de jogar no mais alto nível.

"Já disse que a Liga dos Campeões é um sonho para mim", admite. "As equipes que jogam na Liga dos Campeões são grandes clubes, por isso ficaria muito feliz se chegasse uma oferta que fosse boa para mim e para a Udinese. Me agradaria muito se estivéssemos todos contentes, porque quando isso acontece, todos ganham."