Todos os olhares estão voltados para o estádio da cidade de Kansas, nos Estados Unidos, onde a seleção argelina disputa sua primeira partida na Copa do Mundo contra a Argentina, em meio a uma atmosfera de entusiasmo sem precedentes.

Os Guerreiros do Deserto vivem um momento de grande confiança, impulsionados pelo apoio da diáspora argelina no exterior, além do apoio inesperado dos moradores da cidade de Lawrence, o que tornou o clima em torno da delegação da seleção semelhante a uma festa de futebol antes do início do tão esperado confronto.

O técnico da seleção argelina, Vladimir Petković, segundo o jornal “La Gazette du Phoenix”, expressou seu orgulho pelo grande apoio popular que acompanhou a equipe desde sua chegada aos Estados Unidos, afirmando que essa mobilização popular dá aos jogadores um enorme impulso moral.

Petković disse em uma coletiva de imprensa: “Estamos acostumados com a presença de torcidas numerosas em nossos jogos, e isso é o que caracteriza o futebol argelino. Às vezes nos criticam, mas nunca nos abandonam. Ver esse grande número de torcedores, entre eles americanos, é muito emocionante. Espero que não os decepcionemos”.

Embora os holofotes da mídia estejam voltados para o astro argentino Lionel Messi, Petković se recusou a reduzir o confronto a um duelo individual, enfatizando que a Argentina é “uma equipe completa, construída sobre bases sólidas de jogo coletivo e experiência acumulada em grandes torneios”.

Ele afirmou que seu foco está no desempenho coletivo de sua equipe, e não em marcar um jogador específico, acrescentando que “a seleção argelina está pronta física e mentalmente para enfrentar o desafio, apesar de estar ciente da dificuldade da tarefa diante do campeão mundial”.

O técnico suíço de origem bósnia enfatizou a importância de um início forte no torneio, considerando que um resultado positivo na primeira partida dá à equipe a confiança necessária para o resto da jornada.

Ele disse: “Trabalhamos duro nas últimas semanas e estamos prontos para enfrentar a Argentina. Não somos os favoritos à vitória, mas surpresas são possíveis na Copa do Mundo. Temos que jogar com concentração e acreditar na nossa capacidade de acompanhar os campeões mundiais”.

Quando questionado sobre como lidar com Messi, Petković respondeu com confiança: “Não há um plano específico para pará-lo, mas vamos tentar neutralizar o perigo de toda a equipe. A Argentina leva vantagem em teoria, mas nada é impossível no futebol. Temos que nos esforçar mais do que eles se quisermos vencer ou, pelo menos, sair com um resultado positivo.”