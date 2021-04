Messi não decide um Real Madrid x Barcelona desde a saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus

Craque argentino já não brilha mais no El Clásico como fazia nos tempos em que o português atuava pelo time merengue

Seria possível que a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus em 2018 tenha afetado o desempenho de Lionel Messi no El Clásico? Pode ser apenas uma coincidência, mas chama a atenção que desde a transferência do português para Turim, o camisa 10 do Barcelona não fez nenhum gol e sequer deu uma assistência contra o rival da capital espanhola.

Cristiano Ronaldo trocou os merengues pela Velha Senhora na após a temporada 2018/17. Desde então, Messi passou em branco. No período, o argentino atuou em sete El Clásicos, com duas vitórias, dois empates e três derrotas - justamente nos três últimos encontros entre as equipes.

Naquele que pode ter sido seu último Real Madrid x Barcelona, Messi teve uma atuação discreta. Neste sábado (10), ele até colocou a bola na trave de Thibaut Courtois em uma cobrança de escanteio no fim do primeiro tempo, mas pouco conseguiu fazer para impedir a derrota por 2 a 1 no Estádio Alfredo di Stéfano.

Messi chutou apenas duas vezes contra o gol de Courtois neste duelo, parando as duas vezes no goleiro belga. Embora tenha acertado 89% dos passes e criado duas grandes chances na partida, Messi também perdeu a posse de bola 20 vezes para os defensores merengues, segundo os dados do SofaScore.

Antes deste período de jejum, Messi protagonizou ótimas disputas com Cristiano Ronaldo, tanto que é o maior artilheiro do confronto entre catalães e merengues, com 26 gols.

Os dois maiores craques dos últimos anos até se reencontraram recentemente em partida válida pela Liga dos Campeões e o português levou a melhor, ajudando a Juventus a vencer o Barcelona por 3 a 0 em pleno Camp Nou. Ou seja, quando jogou contra o português, mesmo com ele em outra equipe, o argentino também passou em branco.

O último Real e Barça com Cristiano Ronaldo foi também a última partida contra os merengues que Messi balançou as redes adversárias. A despedida de CR7 do El Clásico aconteceu em maio de 2018 e terminou empatada em 2 a 2, com o português também deixando sua marca.

Messi pode ter disputado pela última vez um dos maiores clássicos do mundo pois seu contrato com o Barcelona está no fim. Podendo deixar o clube já no fim da atual temporada, o futuro do craque ainda é um mistério e deve ser definido somente após o término de La Liga.

Mesmo passando em branco nos dois jogos contra o Real Madrid na temporada, Messi é o artilheiro da atual edição de La Liga com 23 gols e segue como o principal jogador do Barça na competição. No quesito asssitências, o camisa 10 do time catalão está em segundo, com oito passes para gols de seus companheiros. Iago Aspas, do Celta de Vigo, lidera com dez.