Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-EUR-C1-COMO-MAN UNITEDAFP
Traduzido por

Messi na foto: Nico Paz entra para a história sobre os escombros do Manchester United

Como x Manchester United
Como
Manchester United
Liga dos Campeões
N. Paz
L. Messi
Itália
England
Argentina

O Como é implacável com o Manchester United

O argentino Nico Paz brilhou na partida de sua equipe, o Como, contra o visitante Manchester United, nesta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa. 

Nico Paz marcou dois gols, aos 2 e aos 57 minutos, e ainda deu assistência para seu companheiro Douvikas aos 49 minutos.

Segundo a rede de estatísticas "Opta", Nico Paz, aos 22 anos e 43 dias, tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol e dar um passe decisivo em uma partida da Liga dos Campeões contra o Manchester United desde Alan Dzagoev, jogador do CSKA Moscou, em novembro de 2009 (quando tinha 19 anos e 139 dias).



E acrescentou: "Nico Paz (22 anos e 43 dias) é o segundo jogador sul-americano mais jovem a marcar um gol na Liga dos Campeões contra o Manchester United, atrás de Lionel Messi (21 anos e 337 dias, na final de 2009)".


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google