Messi na foto: Nico Paz entra para a história sobre os escombros do Manchester United

O argentino Nico Paz brilhou na partida de sua equipe, o Como, contra o visitante Manchester United, nesta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Nico Paz marcou dois gols, aos 2 e aos 57 minutos, e ainda deu assistência para seu companheiro Douvikas aos 49 minutos.

Segundo a rede de estatísticas "Opta", Nico Paz, aos 22 anos e 43 dias, tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol e dar um passe decisivo em uma partida da Liga dos Campeões contra o Manchester United desde Alan Dzagoev, jogador do CSKA Moscou, em novembro de 2009 (quando tinha 19 anos e 139 dias).









E acrescentou: "Nico Paz (22 anos e 43 dias) é o segundo jogador sul-americano mais jovem a marcar um gol na Liga dos Campeões contra o Manchester United, atrás de Lionel Messi (21 anos e 337 dias, na final de 2009)".



