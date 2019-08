Messi na Bola de Ouro, títulos de CR7 na Champions: recordes que podem ser batidos na temporada

Alguns dos principais recordes do futebol europeu podem ser quebrados com o início da nova temporada. Veja alguns deles na Goal Brasil

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo vão em busca de novos recordes nesta temporada. Além da dupla de estrelas, há vários jogadores, treinadores e clubes que perseguem os recordes do futebol europeu.

Com novas temporadas começando em toda a Europa, alguns marcos notáveis estão à beira de serem alcançados - e eles adicionam alguma antecipação extra para o que deveria ser outra temporada encantadora.

Sem surpresa, Messi e Ronaldo continuam a elevar o nível, enquanto Pep Guardiola e seu time do também estão se aproximando de impressionantes feitos domésticos.

CR7 quer igualar maior campeão da



Depois de sua impressionante campanha na Liga dos Campeões terminar na última etapa da temporada passada com a , Cristiano Ronaldo estará desesperado para erguer o título novamente neste semestre. Se ele ajudar a guiar os atuais campeões da para a glória continental, será o sexto título da Taça da Europa de Ronaldo. Isso faria com que ele se igualasse a lenda do , Paco Gento, na maioria das vezes que um jogador levantou o troféu.

Messi perseguindo o hat-trick de de Ronaldo

O craque do , Lionel Messi, ficará ansioso para superar o recorde de Cristiano Ronaldo em La Liga pela maior parte dos hat-tricks nesta temporada. Ronaldo fez 34 hat-tricks no Real Madrid e Messi, atualmente com 33, tem uma forte chance de quebrar o recorde nos próximos nove meses, com seu último triplo chegando em março deste ano.

Guardiola tenta ultrapassar Mourinho na Premier League

Dois rivais e mais uma chance de um deles ultrapassar o outro com Pep Guardiola pronto para colocar 100 vitórias na Premier League no menor número de partidas para um técnico. O recorde é atualmente realizado por José Mourinho, que trouxe o campeonato após 142 jogos. O Guardiola tem 88 vitórias em 115 jogos, o que significa que ele deve estabelecer um novo recorde, excluindo uma improvável magia sem vitórias com o Manchester City.

City pode se juntar ao United com maior série de títulos da Premier League

Depois de defender sua coroa na Premier League na última temporada, o Manchester City se uniria ao como o único outro clube a vencer a competição por três campanhas consecutivas se conseguir terminar em primeiro nesta temporada. Os Red Devils conseguiram o feito duas vezes entre 1999-2001 e 2007-2009, com City, sem dúvida, ansioso para igualar o marco de seus rivais.

Agüero está de olho em vários recordes de pontuação da Premier League

O Manchester City está pronto para guiar outra pessoa para um novo recorde nesta temporada, com o atacante Sergio Aguero buscando elevar o nível da maioria dos hat-tricks da Premier League, além de se tornar o maior artilheiro estrangeiro do torneio.

Aguero conta atualmente com 11 hat-tricks no Campeonato Inglês, o que o coloca no nível mais alto de Alan Sheare e que significa que mais um o colocará em uma liga própria.

O atacante argentino está agora a apenas dez gols do recorde de Thierry Henry na maioria dos gols da Premier League para um jogador estrangeiro. Henry marcou 175 vezes durante sua carreira com Aguero em 165 gols. Considerando que o argentino marcou mais de 20 gols em suas últimas cinco temporadas na Premier League, é bastante seguro dizer que ele deve quebrar o recorde nos próximos meses.

Buffon perto de fazer mais aparições na Série A

Depois de selar seu retorno à com a Juventus, Gianluigi Buffon está perto de estabelecer um novo recorde para a maioria das aparições na Série A por um jogador. Paolo Maldini detém atualmente o recorde de 647 jogos da Serie A e Buffon não está muito longe em 640. Como segundo goleiro da Juve esta época, no entanto, Buffon não tem a certeza de quebrar este recorde.

Ronaldo perseguindo a trinca de ouro

Depois de conquistar o Golden Boots na Premier League e La Liga, Cristiano Ronaldo quer se tornar o único jogador a ganhar o prêmio na Série A, além de completar um impressionante hat-trick. O atual atacante da Juventus terminou em quarto no placar de gols na última temporada, a apenas cinco gols do vencedor Fabio Quagliarella.

Simeone fecha o impressionante feito de La Liga

O técnico do , Diego Simeone, pode se tornar o segundo técnico a conquistar 200 vitórias em La Liga por apenas um time. O argentino registrou 180 vitórias na até agora e está a poucos passos de se juntar a Miguel Muñoz como o único outro técnico a conquistar 200 vitórias da La Liga com um clube.

Corrida incrível de gols do

O PSG, atual campeão da , está prestes a quebrar o recorde do Club de France por marcar em 40 jogos consecutivos no campeonato. O PSG marcou em 39 partidas consecutivas na Ligue 1 até o momento e está prestes a adicionar um novo recorde a sua coleção.