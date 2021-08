Messi mira recorde de títulos de Daniel Alves após sair do Barcelona: "Vou tentar passar"

Argentino parabeniza capitão do São Paulo por medalha de ouro em Tóquio, mas se diz próximo (em taças) e quer ultrapassar o ex-companheiro

Messi e Daniel Alves foram companheiros por anos no Barcelona. Em sua emocionada despedida do clube catalão, neste domingo, o maior jogador da história do Barça citou o ex-companheiro para dizer que pretende ultrapassá-lo em taças.

"A torcida do Barça me conhece. Sabe que sou um jogador, que quero seguir competindo e lutando por títulos. Felicito ao Daniel Alves pela medalha olímpica, mas estou muito perto dele e vou tentar passá-lo. Os torcedores me conhecem de sobra para me questionar. Não pude ficar e tenho que buscar meu cmainho para seguir competindo e ganhando".

Com a medalha de ouro na Olimpíada citada por Messi, Daniel Alves chegou aos 42 títulos. Messi, por sua vez, sai do Barcelona com 37 títulos: 35 pelo Barça e 2 pela seleção da Argentina (uma Copa América e uma Olimpíada).

"Sim, obviamente que sim um dos meus objetivos é voltar a ganhar a Champions e voltar a ganhar mais títulos como disse há pouco. Terminar minha carreira com o máximo de títulos possível. E se possível tentar alcançar o Dani (Alves), que também é um ganhador. Eu o tive como companheiro. Onde ele vai ganha. Bem, vou tentar pelo menos me aproximar".