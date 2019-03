Messi mexicano gosta de apelido e tietou argentino após hat-trick em La Liga

Diego Lainez expressou sua alegria ao terminar entre os 10 primeiros do NxGn deste ano e diz que não tem problemas com os torcedores que o chamam de "Messi Mexicano".

O jogador de 18 anos ficou em oitavo na lista anual dos melhores sub-19 do mundo, após uma notável e rápida ascensão no Real Betis.

Lainez ajudou o América a vencer a Liga Mexicana em dezembro passado, apenas três meses depois de fazer sua estreia internacional pela seleção mexicana.

Então, em janeiro, ele foi comprado pelo Betis, que pagou 14 milhões de euros (R$ 60,37 milhões na cotação atual) por um jogador repetidamente comparado a Messi por causa do tamanho, do fantástico pé esquerdo e das habilidades para driblar os rivais.

Lainez está lisonjeado com essa comparação, já que o argentino sempre foi um modelo para ele e até conseguiu uma foto com o capitão do após o jogo de domingo no Benito Villamarin.

O plano agora é aprender o máximo possível contra Messi - que marcou um hat-trick impressionante contra o Betis - e o resto das superestrelas internacionais da Liga.

What a year it has been for #NxGn star @DiegoLainez10! 💪



We spoke to 'the Mexican Messi' about life in , the World Cup and dreams of a trophy with @RealBetis_en 🏆 pic.twitter.com/xWMoFo9y7o