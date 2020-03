Messi menos goleador no Barcelona? Setién não liga e tem motivos para isso

O atacante não está em uma das suas melhores fases, mas o treinador não se preocupa com isso

Lionel Messi, grande goleador do , atual melhor do mundo, mas que está vivendo uma fase que está longe de ser das melhores. Mas isso não preocupa o técnico Quique Setién.

O camisa 10 já marcou 686 gols em sua carreira, mas dos últimos sete jogos que disputou, passou em branco em seis. Mas, quando marcou, foram quatro de uma só vez, contra o , em 22 de fevereiro. Além disso, ele vem vivendo uma fase de garçom , foram seis nos mesmo sete jogos.

Em coletiva, antes do jogo quando o , o treinador do time foi perguntado sobre a "seca" de seu principal jogador, mas não se mostrou preocupado com isso.

"Não estou preocupado. Meu, se ele marcar, melhor. Mas ele está tendo chances. E é isso que é importante, que as oportunidades sejam criadas. O fato de ele não marcar em um certo período não importa", disse.

Desde que Setién assumiu o Barça em janeiro, Messi não vive sua melhor fase mas, no começo, nem o time vivia. Enquanto o argentino não marca gols, o Barcelona teve baixo aproveitamento durante os primeiros jogos do novo comandante, mas conseguiu dar a volta por cima, o que pode dar esperanças ao camisa 10 catalão.