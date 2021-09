Messi: "Me trataram como fracassado e disseram que não tinha amor à camisa"

O capitão da seleção argentina conversou com a ESPN e deixou claro seus sentimentos após a vitória na Copa América

O triunfo de Lionel Messi com a Argentina na última Copa América foi libertador. Foi um final de temporada diferente para o craque: além de conquistar seu primeiro título com sua seleção, ele sofreu um golpe pela inesperada saída do Barcelona e pela mudança para o Paris Saint-Germain.

Lionel Messi está feliz com a forma como as coisas estão indo. Acima de tudo, com seu grande amor, a camisa da albiceleste. O capitão da seleção argentina conversou com a ESPN e deixou claro seus sentimentos após a vitória na Copa América.

Em uma entrevista por telefone, Messi aproveitou para refletir sobre a competição: “Teve uma parte do jornalismo que me tratou como um fracasso e que eu não senti amor à camisa. Temos que começar reconhecendo que não somos os melhores do mundo."

"Não éramos os piores antes e agora não somos os melhores. Saber que não somos os melhores do mundo é um ponto de inflexão para nós. Agora o que queremos é usar este arremesso para terminar de crescer como uma equipe", acrescentou Messi.

“Finalmente umas férias felizes do primeiro ao último dia, sempre joguei sem atingir o objetivo e os primeiros 15 dias foram amargos, sem querer nada”, acrescentou.

O craque argentino aproveitou para elogiar o atual técnico da seleção, Lionel Scaloni, pela forma como ele abraçou os jogadores: “Ele tem um grande mérito por tudo isso. Foi ele quem agarrou a seleção em um momento difícil, que acreditou e foi se fortalecendo. Sempre soube o que queria”, disse Messi.

“Ele confiava nos jogadores, nas pessoas novas, nos jovens, sempre soube o que queria. Crescemos aos poucos”, comentou. "A Copa América tem que nos dar impulso para crescer no jogo, crescer no futebol", disse ele sobre a Copa do Mundo no Catar.

“Eu adoraria que meus filhos e minha família estivessem na Copa América. Estávamos conversando sobre o preço que tínhamos que pagar. Eles sempre estiveram lá, mas fomos campeões quando não pudemos”, comentou.

E depois acrescentou: “Os meus meninos gostaram muito da Copa América. Eles cantam as canções da Argentina. Eles se lembram da final, do jogo com o Brasil. Você não sabe o que eles gostam. Meus filhos me dizem a cada duas vezes três: Pai, você foi um campeão. Eles cantam constantemente as canções da Argentina”.

Agora, a seleção da argentina se prepara para entrar em campo pelas eliminatórias nesta quinta-feira (9), contra a Bolívia, às 20h30, no Monumental de Núñez.