"Messi me ajudou muito. Algumas das minhas melhores memórias são contra ele", diz Alisson

O brasileiro ressaltou que enfrentar o vencedor da Bola de Ouro melhorou as próprias atuações em campo

Goleiro do , Alisson afirmou ter chegado ao auge das atuações por poder jogar contra os melhores atletas do mundo, em especial, Lionel Messi. O camisa dez do venceu na última segunda (02), a Bola de Ouro pela sexta vez e entrou, novamente, para a história do futebol.

Concorrente direto de Messi na premiação entregue pela revista francesa France Football, Alisson não venceu o troféu de Melhor Jogador do mundo, porém recebeu o prêmio Yashin sendo coroado o Melhor Goleiro da temporada.

“Quando jogamos contra os melhores, só podemos progredir. E Messi me ajudou muito!. Contra ele [Messi], experimentei algumas das minhas melhores lembranças do futebol”, disse Alisson à France Football.

Ao longo do bate-papo, o brasileiro ainda citou o nome de alguns dos melhores goleiros da atualidade e deu destaque ao compatriota Ederson, do : "Sempre estivemos competindo para sermos os melhores. Mas a sorte que tive com Ederson é tê-lo como um irmão mais velho”, e finalizou. “Nunca o considerei um rival, mas um apoio. Às vezes não tenho palavras para dizer o que ele significa para mim".