Messi, Mbappé, Modric: a elite do futebol europeu está no departamento médico

O que não falta é jogador lesionado, o que dá força à luta da FIFPro contras às exigências de um calendário inchado

O fim de semana de futebol europeu está batendo à porta, mas ela está marcada pelas ausências e dúvidas de alguns dos maiores craques disponíveis no jogo.

Uma realidade, inclusive que vem despertando protestos recentes por partes dos jogadores europeus. Em agosto, antes de iniciar a temporada europeia, a Federação dos Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPro) divulgou um estudo que faz um alerta em relação ao calendário de jogos, que coloca os atletas em estado de desgaste físico e mental.

Neste estudo, 85% dos atletas pediam a adoção de uma intertemporada. Um dos exemplos dados de desgaste foi o goleiro Alisson, que disputou a temporada inglesa até o final, jogou a decisão da e ainda viajou para o , onde conquistou a . Em seu primeiro jogo desta atual temporada, pelo , o arqueiro se lesionou e é um dos desfalques citados aqui. Outro é Giorgio Chiellini, da , que foi uma das vozes mais fortes neste alerta.

Abaixo, confira os astros do futebol que não estarão em campo neste fim de semana – uma lista que vai de Messi a Kylian Mbappé!

- Messi, Modric...

O Real Madrid enfrentará o , neste sábado (14), pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. A boa notícia é a provável estreia de Eden Hazard, que acabou de se recuperar de uma lesão muscular na coxa. Entretanto, Luka Modric (lesão muscular) será o grande desfalque, sendo que o meia Isco, também por conta de problemas musculares, está de fora por tempo indeterminado.

Pelo , líder até o momento e que enfrenta a , o atacante Álvaro Morata não foi relacionado por causa de uma torção no joelho. Thomas Partey também e baixa.

No , a principal baixa segue sendo Lionel Messi – outro que, assim como Alisson, disputou ainda a Copa América. O camisa 10 sofreu um problema na panturrilha e embora seja difícil, ainda trabalha pensando na estreia do time na Champions League, terça-feira (17). Ousmane Dembélé e o goleiro Neto também estão no departamento médico.

Premier League: Pogba, Alisson...

A é o país com o calendário mais apertado da Europa, uma vez que além dos certames continentais são três torneios principais ( , e Premier League). Alisson segue se recuperando da lesão na panturrilha e é desfalque para o Liverpool. Pelo , as ausências serão Paul Pogba (dores no tornozelo) e Antony Martial (que segue com dores musculares na coxa). Contratado para a atual temporada, o lateral-direito Wan-Bissaka sentiu dores nas costas enquanto defendia a Inglaterra e também será desfalque.

No , o zagueiro Aymeric Laporte sofreu uma grave lesão no joelho e só deve voltar em 2019, é o mesmo caso do ponta Leroy Sané. Já o não contará com Loftus-Cheek, jovem sensação do clube.

, ainda sem Mbappé

O terá a volta de Neymar para o duelo contra o , mas Kylian Mbappé, hoje tido como grande destaque do time, segue fora por causa da lesão na coxa. Cavani ainda é dúvida, já que ainda se recupera do problema no quadril. Julian Draxler é outro que está no departamento médico.

Outros astros lesionados por seus times: Chiellini (Juventus), Vem de Beek ( ), Milik e Insigne (são dúvidas pelo ).