Messi já enfrentou Solari com a camisa do Barcelona por três minutos

Há nove anos, Solari enfrentava Lionel Messi nas semifinais do Mundial de Clubes; treinador saiu de campo derrotado

Santiago Solari realizará o primeiro clássico como treinador do Real Madrid nesta quarta-feira (06), diante o Barcelona, pelas oitavas de final da Copa do Rei. Mas essa não será a única novidade envolvendo o comandante dos merengues. O derby marcará o reencontro entre Lionel Messi e Solari, já que ambos se enfrentaram por apenas três minutos antes da aposentadoria do ex-jogador.

Questionado em uma coletiva de imprensa sobre Messi, que foi relacionado pelo Barcelona para o jogo, mas ainda assim segue como dúvida, Solari ressaltou que "no futebol é sempre bom jogar da melhor forma em todas as partidas". No entanto, jogador e treinador vão se enfrentar novamente, após nove anos depois do último duelo, no qual curiosamente, durou apenas três minutos e Messi saiu com a vitória de campo.



(Foto: Getty Images)

Atlante e Barcelona mediram forças por uma vaga na final do Mundial de Clubes 2009, em Abu Dhabi. Na ocasião, campeão da CONCACAF, o veterano Santiago Solari entrava em campo em um dos últimos jogos de sua carreira.

Comandado por Pep Guardiola, o Barcelona teve dificuldades para vencer a equipe mexicana que se sobressaiu aos espanhóis. Naquele dia, Messi começou o jogo no banco de reservas e Solari, por sua vez, iniciou o duelo como titular.

O aperto no placar obrigou Guardiola a recorrer ao Hermano, que entrou em campo aos oito minutos na etapa final no lugar de Touré Yaya. Dois minutos depois, o Barça tirou a igualdade do placar ao marcar o segundo gol do time na partida. Logo na sequência, Solari foi substituído.



(Foto: Getty Images)

Vale ressaltar que o treinador do Real Madrid sempre foi um admirador declarado do argentino, de quem disse o seguinte quando era colunista do jornal El País:

"Ele é um goleador inclassificável. O marcador é intrínseco a Messi da mesma forma que tempestades, raios ou furacões são fenômenos atmosféricos. Toda vez que Messi recebe a bola a terra treme, todo mundo fica em silêncio e treinadores rivais afundam suas cabeças entre os ombros e colocam as mãos nos bolsos, como alguém que acaba de ver um raio e não tem escolha a não ser esperar trovão. O ar treme alguns segundos. Então o objetivo é ouvido".