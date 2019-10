Messi iguala recorde de Cristiano Ronaldo e Raúl na Champions League

Gol do argentino diante do Slavia Praga iguala marca histórica da competição

Quando Lionel Messi balançou as redes no primeiro tempo do duelo do Barcelona pela terceira rodada da Liga dos Campeões, ele fez mais do que dar a vantagem no marcador para o clube catalão: o argentino igualou um recorde histórico atualmente detido por Raúl e Cristiano Ronaldo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Messi se tornou um dos três jogadores que mais marcaram gols em oponentes distintos, com 33. Desde que o argentino marcou o seu primeiro tento pelo Barcelona na Champions League, na temporada 2005-06, diante do Panathinaikos, foram 113 gols, em 138 partidas, contra 33 equipes, distribuídas em 16 países.

Mais artigos abaixo

33 - Slavia Prague have become the 33rd different opponent Lionel Messi has scored a goal against; joining both Raul and Cristiano Ronaldo as the three players to have scored against the most different sides in the competition. Globetrotters. pic.twitter.com/408ySbAWSM — OptaJoe (@OptaJoe) October 23, 2019

Ronaldo até teve a chance de ultrapassar Raúl nesta última rodada da competição, mas acabou passando em branco contra o . Agora, o português tem que dividir mais um recorde com seu arquirrival Lionel Messi. Ele terá mais uma chance de conquistar a marca na partida do returno contra os russos.

Messi também terá outras oportunidades de ser o recordista único, já que o craque ainda não marcou gols contra a e o , os dois outros adversários do Barça no Grupo F da Liga dos Campeões. Agora recuperado de lesão, o argentino terá todas as condições de balançar as redes e ajudar o a conquistar vitórias contra esses dois gigantes europeus.

E essa não foi a única marca que Messi conquistou com seu gol diante do Slavia Praga. Ao assinalar mais um gol na Liga dos Campeões, o argentino se tornou o primeiro atleta a balançar as redes em 15 edições do torneio consecutivas. O único jogador que pode igualar este recorde ainda nesta temporada é Karim Benzema. Cristiano está atrás de Messi nesse quesito: tem gols em "apenas" 14 edições seguidas.