Messi "humilde e humano" e Michael craque: um papo com Alan Ruschel na live da Goal

O lateral foi um dos sobreviventes do acidente da Chapecoense, clube pra o qual voltou em 2020

Alan Ruschel, o único sobrevivente do acidente com o avião da Chapecoense em 2016 que continua jogando, participou de uma live no Instagram da Goal. Depois de um período de empréstimo ao , o lateral está de volta ao clube catarinense, para participar da reconstrução, depois da queda para a série B do Campeonato Brasileiro.

Ruschel foi um dos três jogadores que saiu com vida do acidente que matou 71 pessoas, em novembro de 2016. Além dele, o goleiro Jackson Follmann e o zagueiro Neto sobreviveram, no entanto, apenas o lateral segue em atividade. Com isso, mesmo se recuperando dos ferimentos que sofreu, ele sempre esteve muito presente na período de luto e de reerguimento da .

Um dos momentos mais marcantes depois do acidente foi o jogo amistoso que os catarinenses disputam com o , na . Este foi o primeiro jogo de Ruschel depois que se recuperou e, mesmo que só tenha ficado em campo por 35 minutos, o lateral foi ovacionado de pé pelo Camp Nou, além de ter recebido homenagens junto aos outros sobrevivente.

Sobre este jogo, Ruschel lembra do contato que teve com o craque Lionel Messi, a quem classifica como uma pessoa "extremamente humana e humilde", principalmente pelo tratamento que deu aos convidados. O lateral contou que, além de ter trocado de camisa com o argentino no intervalo, depois do jogo, desceu ao vestiário e conta: "Por incrível que pareça ele pediu para eu assinar uma camiseta dele. Trocamos mensagens de carinho ali".

Além de jogar contra Messi, um craque já consagrado, Ruschel foi companheiro de Michael - revelação do Brasileirão de 2019, que hoje está no - e acompanhou de perto o surgimento de um dos jogadores mais disputados do mercado de 2019/20. Mas para o lateral, não foi uma surpresa a ascensão do ex-companheiro: "Ele é um craque. Vai crescer muito ainda".

Ruschel diz ainda que o atacante tem muito o que mostrar: "Vai dar muita alegria pra quem gosta do futebol". Torcendo muito pelo sucesso de Michael, o lateral acredita que a passagem pelo Flamengo vá ser vitoriosa e que ele pode, sim, se firmar no clube carioca, cheio de estrelas.

De volta à Chape, hoje repleta de garotos, ele acredita que deve ser um exemplo para essa nova geração. Além disso, ele enxerga a oportunidade de retornar ao clube como uma responsabilidade que carrega. "Eu queria honrar aquelas pessoas que se foram da melhor maneira possível, e a melhor maneira era voltar a jogar e em alto rendimento", contou.