Messi: Foi por isso que chorei depois do meu gol contra a Argélia

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, expressou sua enorme alegria após marcar três gols — um “hat-trick” — que levou a seleção argentina à vitória sobre a Argélia na estreia na Copa do Mundo de 2026, além de ter falado sobre o momento em que chorou, o que chamou a atenção.

Messi, que levou a Argentina ao título da Copa do Mundo de 2022, voltou a brilhar com força na estreia de sua seleção na edição atual, marcando três gols que o colocaram na liderança isolada da artilharia e lhe renderam o título de melhor jogador da partida.

O “Pequeno Pulga” igualou o recorde do alemão Miroslav Klose como o jogador com mais gols na história da Copa do Mundo, com 16 gols.

Messi disse, em declarações transmitidas pela rede “BeIN Sports” após a partida: “Quero comemorar com minha família, meus companheiros da seleção e também com a torcida”.

E acrescentou: “É um momento maravilhoso começarmos a Copa do Mundo assim; conquistamos uma vitória muito importante hoje”.

Sobre jogar com força nesta sua sexta participação na Copa do Mundo, ele comentou: “Sim, estou em boa forma, e era importante vencermos hoje. O primeiro tempo foi difícil, mas soubemos lidar com a situação no segundo tempo”.

O grande astro dirigiu uma mensagem aos torcedores, dizendo: “Gostaria de agradecer a eles por terem demonstrado que a Argentina vive uma verdadeira loucura pelo futebol. Obrigado a todos pelo que ofereceram e pelo que sentimos da parte deles, seja hoje ou na Copa do Mundo de 2022. Acredito que eles estejam curtindo essas vitórias tanto quanto nós”.

Em outras declarações, destacadas pelo jornalista italiano Fabrizio Romano em sua conta na plataforma “X”, Messi falou sobre o momento em que chorou durante a comemoração do primeiro gol contra a Argélia.

O jogador de 39 anos afirmou: “Sim, chorei depois do primeiro gol... mas isso não teve nada a ver com futebol”.

O capitão da seleção argentina explicou o motivo de suas lágrimas, dizendo: “Passei por alguns dias difíceis, mas sou grato a todos os membros da delegação e aos meus companheiros de equipe, pois eles sempre estiveram ao meu lado e me deram muita força e apoio”.