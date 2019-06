Messi faz 32 anos: o que falta conquistar por Barcelona e Argentina?

Craque argentino está perto de mais alguns recordes históricos e quer tirar seu o país da seca de troféus que já dura quase 30 anos

Lionel Messi completa 32 anos nesta segunda-feira (24). Caminhando para a parte final da sua carreira, o argentino já é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos.

Mas mesmo que ele tenha uma vida recheada de recordes e conquistas, a Goal conseguiu achar algumas conquistas que faltam ao argentino nos próximos anos:

GANHAR UM TÍTULO COM A ARGENTINA

Esta Copa América de 2019 é mais uma chance para Messi tirar a da sua seca de troféus que dura desde 1993.

Com Messi, a Argentina já ficou com vice-campeonatos de duas Copas Américas e uma .

Se falhar no , Messi passará a ter poucas chances de celebrar um troféu com a camisa do seu país. Ele terá a de 2020 na Argentina e depois a Copa do Mundo do em 2022, quando já terá 35 anos.

VOLTAR A GANHAR A CHAMPIONS LEAGUE

Para um jogador normal pode não ser muito, mas para Messi é estranho: o craque não vence a desde 2015.

Derrotas por goleada para a Roma e o Liverpool nas últimas edições deixam tudo ainda mais dolorido. O técnico Louis Van Gaal até já disse em entrevista que o argentino é culpado pela fase do Barça.

Messi tem quatro Champions League no currículo, com uma a mais iguala as marcas de Cristiano Ronaldo, Paolo Maldini e Di Stéfano. Se ganhar duas, empata com o líder geral Paco Gento.

A SEXTA BOLA DE OURO

A última vez que Messi foi eleito o melhor do mundo foi quando venceu a Champions League, no distante 2015.

Desde então Cristiano Ronaldo venceu o troféu duas vezes e empatou com o argentino com cinco Bolas de Ouro.

Messi é favorito para vencer neste ano, mas mais uma derrota na Champions pode fazê-lo perder alguns votos importantes.

SE TORNAR O MAIOR ARTILHEIRO DA CHAMPIONS LEAGUE

Há anos que Messi e Cristiano Ronaldo brigam pelo recorde de gols na história da Champions League.

O craque português, porém, disparou na liderança durante o tri-campeonato do : 126 gols a 112.

Mais novo, Messi pode talvez torcer para que Cristiano pare de jogar antes dele ou que o português tenha ao menos um ano ruim de pontaria para cortar a diferença.

O ÚLTIMO RECORDE DO BARCELONA

Lionel Messi tem praticamente todos os recordes possíveis no . Maior artilheiro e mais títulos são os mais importantes, mas ainda falta um dos grandes.

O argentino ainda não é o jogador que mais partidas disputou pelo clube catalão. São 684 partidas contra 767 de Xavi Hernandéz.

Ele deve precisar de mais duas temporadas e meia para conquistar a marca.