Messi fará entrevista de despedida no Barcelona: que horas será e como assistir?

O argentino vai falar pela última vez como jogador do clube catalão; a Goal te conta tudo o que você precisa saber

Depois de ter sua saída do Barcelona oficializada, Lionel Messi vai conceder uma última entrevista coletiva para se despedir do clube em que atuou por mais de 20 anos. Esta será a primeira vez que o argentino virá a público falar sobre o final de seu ciclo no Camp Nou.

O mundo do futebol foi pego de surpresa na última quinta-feira (5) com o anúncio de que Lionel Messi e o Barcelona tinham encerrado as negociações para a assinatura de um novo contrato, isso quando tudo parecia encaminhado para mais cinco anos do casamento entre o camisa 10 e os culés. Depois de quase uma vida inteira jogando no time catalão, o argentino está de saída do clube em que atua desde 2003, quando começou na equipe C.

Para marcar sua despedida, Messi anunciou que vai conceder uma entrevista coletiva falando pela primeira vez sobre o tema, dando a sua versão sobre o que aconteceu para que um novo contrato não fosse assinado. Além disso, espera-se que o argentino fale sobre o seu futuro - apesar de alguns acharem pouco provável, já que se trata de uma entrevista promovida pelo Barcelona -, que ao que tudo indica, deve ser no PSG.

Quando vai ser e como assistir à entrevista de Messi?

Foto: Getty

O Barcelona e Messi anunciaram uma entrevista para este domingo, 8 de agosto. No Brasil, a coletiva está marcada para acontecer às 7h (de Brasília), que corresponde às 12h no horário local de Barcelona. Quem quiser acompanhar o último pronunciamento do argentino pelo Barcelona deve acessar o site oficial do clube neste horário: https://www.fcbarcelona.es/es/, ou assistir ao vivo pela BarçaTV.

🎙Coletiva de Leo Messi neste domingo, às 12h (🇧🇷7h e 🇵🇹11h). Acompanhe ao vivo no https://t.co/Yk6rgsMwy4 🔵🔴 pic.twitter.com/2NQSIslmDQ — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) August 7, 2021

Joan Laporta, presidente do Barcelona, já deu sua versão sobre o assunto, reforçando que ambas as partes tinham interesse no novo contrato, mas que os regulamentos financeiros da La Liga impediram a assinatura. O cartola também aproveitou para desmentir boatos de que isso seria apenas uma jogada para anunciar Messi em outro dia. "Leo queria ficar no Barça. Nós queríamos que ele ficasse".

"Eu não quero gerar falsas esperanças. Durante o curso das negociações sabemos que o jogador teve outras ofertas. Havia um limite de tempo. Se o fair play continuar rígido, o jogador precisa de algum tempo para ver o que vai fazer e olhar outras opções".