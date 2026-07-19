Messi está prestes a alcançar um recorde que ninguém mais detém na história da Copa do Mundo

No mundo do futebol, há partidas que decidem títulos e outras que imortalizam seus protagonistas para sempre. E parece que a final da Copa do Mundo de 2026 pertence à segunda categoria, já que Lionel Messi está prestes a escrever um novo capítulo de sua lenda, em um confronto que pode proporcionar à Argentina uma conquista histórica e que, ao mesmo tempo, pode se tornar sua última aparição no maior palco do futebol mundial.

Entre o sonho de manter a taça e as incessantes especulações sobre seu futuro na seleção, o mundo aguarda para saber se esta noite será o início de um novo capítulo ou o fim da jornada que inspirou gerações inteiras.

A Argentina está a apenas um passo de entrar para o hall da fama do futebol. A seleção comandada pelo técnico Lionel Scaloni aspira se tornar apenas a terceira seleção da história a conseguir revalidar o título da Copa do Mundo, depois da Itália, que conquistou o torneio em 1934 e 1938, e do Brasil, que alcançou o mesmo feito nas edições de 1958 e 1962.

Para realizar esse sonho e conquistar o título diante da Espanha, campeã europeia, a seleção argentina precisará de mais uma atuação excepcional de seu capitão, Lionel Messi.

Será ele o maior da história do futebol?

Por mais que as opiniões divergem sobre quem é o maior jogador da história do futebol, é impossível negar o lugar que Lionel Messi ocupa entre as lendas do esporte, após construir uma trajetória excepcional repleta de títulos, conquistas e recordes.

Caso a seleção argentina consiga conquistar o título, Messi se tornará o primeiro capitão na história da Copa do Mundo a levantar a taça duas vezes, segundo informou a emissora britânica BBC.

Embora suas quatro primeiras participações no torneio não tenham correspondido às expectativas, a edição de 2022 marcou sua melhor atuação, quando levou a Argentina ao título mundial, enquanto agora apenas um gol o separa de Kylian Mbappé na corrida pelos maiores artilheiros da história do torneio.

É digno de nota que Messi havia anunciado sua aposentadoria da seleção após a derrota na final da Copa América de 2016, antes de voltar atrás em sua decisão e continuar escrevendo uma das maiores histórias do futebol.

A final da Copa do Mundo de 2026 será sua 34ª partida na história de suas participações no torneio, mas a pergunta mais importante permanece: será esta a última vez que ele vestirá a camisa azul e branca da Argentina?

Será que sua trajetória se estenderá até a Copa do Mundo de 2030?

O futuro de Messi suscita muitos pontos de interrogação, especialmente com a aproximação da Copa do Mundo de 2030, que contará com partidas comemorativas para marcar os 100 anos do início da competição, incluindo uma partida na Argentina.

Caso decida continuar até essa data, Messi terá 43 anos e se tornará o jogador de linha mais velho a disputar uma Copa do Mundo, a menos que Cristiano Ronaldo o antecipe e alcance o mesmo feito.

E não se tratará apenas de um novo recorde, mas ele terá a oportunidade de disputar uma partida da Copa do Mundo diante da torcida de seu país, um fator que pode levá-lo a continuar sua carreira internacional.

O jornalista espanhol especializado em futebol, Guillem Balague, considera que ainda é cedo para falar sobre a aposentadoria de Messi da seleção.

Ele disse: “Mesmo que ouçamos que este é o fim, duvido disso. Acho que ele vai continuar jogando pela seleção porque, simplesmente, gosta do que faz... Não o vejo se contentando em jogar pelo Inter de Miami na liga americana e depois decidir encerrar a carreira por lá”.

Mais uma edição excepcional

Messi continuou a brilhar na Copa do Mundo de 2026, após marcar oito gols em sete partidas, ficando a apenas dois gols do artilheiro do torneio, Kylian Mbappé, além de ter levado a Argentina à final por meio de uma série de atuações excepcionais.

O técnico Lionel Scaloni elogiou seu capitão, dizendo: “Ele faz parte da história do futebol, é uma lenda. Sinto orgulho por tê-lo conosco. É o melhor jogador que o futebol já viu, e chegar à final aos 39 anos é algo incrível... Ainda sentimos falta de Diego Maradona, mas Messi ainda está entre nós, e por isso devemos aproveitar cada momento que vivemos com ele”.

Sobre o futuro dele, Scaloni disse: “Não sei se este foi o último jogo dele pela seleção; vocês precisam perguntar a ele mesmo, pois não conversamos sobre isso”.

Os números de Messi indicam que ele está vivendo uma fase excepcional em sua carreira internacional, já que marcou 15 dos 21 gols que fez na Copa do Mundo após completar 35 anos, uma evolução notável em comparação com seus primeiros passos na competição.

Após conquistar a Copa do Mundo no Catar em 2022, Messi provou que tem motivação para continuar até a edição de 2026, e permanece a dúvida se essa paixão o levará também à Copa do Mundo de 2030.

Balaghi afirma: “Não acho que ele já tenha dado sua última palavra. Ele ainda é capaz de disputar partidas inteiras, mesmo aquelas que se estendem por 120 minutos... Na partida contra Cabo Verde, ele percorreu 6,5 quilômetros nos primeiros 90 minutos, e 62% de seus movimentos foram caminhadas. Ele pode caminhar mais se quiser, porque sua paixão pelo jogo continua presente, e é isso que me faz acreditar que ele não vai deixar a seleção por enquanto.”

Uma oportunidade difícil de resistir

A Copa do Mundo de 2030 será disputada em seis países, sendo que Espanha, Portugal e Marrocos sediarão a maioria das partidas do torneio, enquanto a Argentina, o Uruguai e o Paraguai sediarão jogos comemorativos do centenário da Copa do Mundo.

A oportunidade de jogar diante da torcida argentina nessa ocasião histórica pode ser um fator adicional que leve Messi a prolongar sua carreira internacional.

Antes da final da Copa do Mundo no Catar, Messi deu a entender que o torneio seria o último de sua carreira internacional e disse na época: “Estou muito feliz por encerrar minha trajetória na Copa do Mundo disputando a final, e o fato de minha última partida ser na final me dá uma sensação maravilhosa.”

E acrescentou: “Ainda faltam muitos anos para o próximo torneio, e não acredito que conseguirei participar dele; por isso, encerrar a trajetória dessa maneira seria perfeito.”

Mas a realidade tomou um rumo diferente, já que Messi voltou e disputou a edição de 2026; por isso, quaisquer declarações que ele venha a fazer após a final atual podem não ser a palavra final também.

Messi continua quebrando recordes

Apesar de não ter marcado na semifinal contra a Inglaterra, Messi deu duas assistências, elevando seu total para 12 assistências na história da Copa do Mundo, das quais 10 foram nas fases eliminatórias — um recorde sem precedentes.

Ao longo de sua carreira no futebol, Messi possui um histórico excepcional de conquistas, entre as quais se destacam: “o jogador com mais títulos da Bola de Ouro, o maior artilheiro da história do Barcelona, o maior artilheiro da história da La Liga, o jogador com o maior número de gols em um único ano civil e o jogador com mais assistências na história do futebol, segundo estatísticas oficiais”.

Já seus principais números na Copa do Mundo incluem: “o jogador com mais partidas disputadas na Copa do Mundo, com 34 jogos após disputar a final; um dos dois únicos jogadores, ao lado de Cristiano Ronaldo, a participar de seis edições da Copa do Mundo; e o único jogador a conquistar duas vezes a Bola de Ouro como melhor jogador do torneio (2014 e 2022)”.

Além disso, “é o único jogador que marcou em todas as fases eliminatórias durante a campanha que levou à conquista da Copa do Mundo de 2022, detém o recorde de número de assistências na história do torneio, com 12, e contribuiu para a marcação de gols em 11 partidas consecutivas na Copa do Mundo, a maior sequência desde 1966”.

Além disso, ele marcou gols em nove partidas consecutivas na Copa do Mundo, um novo recorde, e se tornará o segundo jogador da história, depois de Cafu, a disputar três finais da Copa do Mundo.