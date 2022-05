Messi entrou em choque com virada do Real Madrid: "Não pode ser verdade"

A virada história do Real Madrid na Liga dos Campeões surpreendeu muitos dos torcedores espalhados pelo mundo, especialmente jogadores de futebol, incluindo Lionel Messi, sete vezes vencedor da Bola de Ouro.

No jogo de ida, os Merengues foram derrotados por 4 a 3 pelo City, na Inglaterra, e precisavam de dois gols para avançar de fase no segundo jogo. No entanto, tudo mudou quando os Citizens abriram o placar no Santiago Bernabéu, ainda no segundo tempo.

Com um placar agregado de 5 a 3 a favor do time inglês, o atacante brasileiro, Rodrygo, entrou em ação para marcar dois gols nos sete minutos finais e forçar uma prorrogação.

O ex-jogador do City, Aguero, que passou um breve período no Camp Nou no início desta temporada, antes de ser forçado a se aposentar, estava entre os convidados da ESPN para ajudar a comentar o emocionante jogo de volta da semifinal europeia.

Aguero, que é o maior artilheiro de todos os tempos dos Blues, mal podia acreditar em seus olhos quando Rodrygo marcou duas vezes nos acréscimos para, depois, Karim Benzema completar uma virada sensacional na capital espanhola na prorrogação.

O sete vezes vencedor da Bola de Ouro foi outro dos que lutaram para compreender o que estava acontecendo, enquanto o City enfrentava uma pane geral. O ex-atacante dos Citizens, Sergio Aguero, revelou que Messi havia enviado uma mensagem para dizer: “Pare de brincar, não pode ser verdade.”

Com as lendas argentinas aparecendo com destaque na cobertura da ESPN, Carlos Tévez também expressou seu choque ao ver o Real nessa virada histórica.

Eles já haviam feito o mesmo no confronto das oitavas de final com o Paris Saint-Germain e no confronto das quartas de final com o Chelsea, levando o ex-atacante do City, Tévez, a dizer: “É uma loucura, você não pode ganhar outro jogo como esse.”

Será que foi essa a reação de Guardiola após os gols de Rodrygo? 👀 pic.twitter.com/nUU8atVrT2 — GOAL Brasil (@GoalBR) May 5, 2022

Aguero já havia declarado antes do pontapé inicial no Bernabéu: “Quero dizer que estou muito nervoso, não sei por que, mas estou nervoso."

“Quero que o City passe... não sei o que Pep tem pensado, imagino que ele não dormiu a noite toda, eu o conheço.”

Agora, valendo o título da Liga dos Campeões, o Real Madrid enfrenta o Liverpool, em jogo único, no dia 28 de maio, no Stade de France, na França.

Os já se nfrentaram em finais da Liga dos Campeões em duas ocasiões anteriores, com um título para o Liverpool, em 1981, e o outro para os Merengues, em 2018, durante uma partida que contou com uma lesão de Mohamed Salah, uma falha desastrosa de Loris Karius e um gol de bicicleta de Gareth Bale.