Messi encara a vítima perfeita na Liga dos Campeões para o Barcelona embalar

O craque argentino tem 100% de aproveitamento contra o time ucraniano, adversário perfeito para o Barça retomar a confiança

O não vive o seu melhor momento. A última vitória do time em foi há mais de um mês e a questão da redução salarial ainda precisa ser definida para que as finanças do clube tenham um respiro. Soma-se a isso a questão política, com a recente renúncia de Josep Maria Bartomeu.

Mesmo com todos estes cenários, o Barcelona ainda tem a Liga dos Campeões, onde se sente especialmente forte nesta temporada. Nesta quarta-feira, 4 de novembro, o duelo é contra o Dínamo de Kiev, time que já sofreu quando encarou Leo Messi e que pode ser a vítima perfeita para o Barça voltar à boa fase.

O craque argentino enfrentou o Dínamo em apenas duas oportunidades, ambas na temporada 2009/10, logo após o Barcelona conquistar o triplete. O time ucraniano foi justamente o primeiro a visitar o Camp Nou na Liga dos Campeões após a conquista dos três títulos. E com gols de Messi e Pedro, o Barça venceu a partida.

No segundo encontro, na , o Dínamo não teve melhor sorte e perdeu de virada por 2 a 1, com Messi marcando mais uma vez (o outro gol dos catalães foi anotado por Xavi).

Mais de dez anos se passaram entre estes dois encontros e o duelo desta quarta-feira, porém Messi mantém a ambição de vencer, como o treinador Ronald Koeman assegurou, rebatendo uma fala do ex-comandante do time, Quique Setién.

O Barcelona precisa da vitória para retomar a confiança após os recentes tropeços em La Liga - embora tenha vencido a , fora de casa. Para isso, o time espera que o camisa 10 e capitão volte a marcar gols.

A bola rola para Barcelona e às 17h desta quarta-feira. Aqui na Goal, você pode acompanhar o tempo real deste confronto decisivo para os catalães.